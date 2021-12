Quels sont les différents types de cernes ?

Bleutés, violacés, bruns…Quand on a des cernes, marques pigmentées situées sur la paupière inférieure de l’œil, il est important de savoir identifier leur nature pour pouvoir mieux les traiter, et prévenir leur apparition. Ainsi, voici les différents types de cernes.

Le cerne bleu et violacé

Aussi appelée cerne vasculaire, le cerne bleu ou violacé est dû à une mauvaise circulation sanguine du contour de l’œil. Cela signifie que le sang stagne dans les vaisseaux. L’épiderme étant cinq fois plus fine sur cette zone que sur le reste du corps, ils sont ainsi particulièrement visibles.

Plus généralement, le cerne bleu est le signe d’une mauvaise hygiène de vie : manque de sommeil, consommation d’alcool, de tabac, alimentation riche en graisses et en sucres...

Pour activer la circulation sanguine, il est donc conseillé d’adopter des habitudes de vie plus saines, mais aussi de masser la zone en effectuant des mouvements circulaires et de tapoter délicatement avec un produit adapté.

Les cernes bruns

Les cernes bruns à marrons, ou pigmentaires, sont causées par une surproduction de mélanine. Fréquents chez les personnes ayant une peau mate à foncée, ils sont particulièrement difficiles à traiter.

Pour s’en débarrasser, on peut opter pour un peeling contour des yeux de type dépigmentant. En outre, il est essentiel de protéger son visage des rayons UV.

Et pour cause, ces derniers stimulent la production de mélanine. Pour ce faire, utilisez une crème solaire avec minimum un indice de protection 30 et portez des lunettes de soleil.

LES CERNE​S CREUX

Les cernes creux, quant à eux, sont provoqué spar le vieillissement des tissus et une diminution de la graisse sous-cutanée. Un sillon en demi-cercle à l'apparence creusée peut aussi survenir après une perte de poids importante.

Il est possible de les combler en réalisant des injections d'acide hyaluronique et de les prévenir en hydratant quotidiennement le contour des yeux avec des crèmes et des sérums spécifiques.

Sinon, on peut toujours les camoufler avec du maquillage. L’idéal est d’utiliser un correcteur dont la couleur est proche de celle de votre carnation naturelle.

les cernes pleins

Contrairement au cernes creux, les cernes pleins, communément appelés «poches sous les yeux», sont généralement causés par une accumulation de graisses sous l'œil ou par une rétention de liquides.

Pensez ainsi à boire suffisamment et à limiter la consommation de sel. L'abus de tabac et/ou d’alcool, et de junk food peut aussi favoriser l'apparition des cernes pleins.