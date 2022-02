Saint-Valentin 2022 : ces 3 massages à offrir à son amoureuse

La Saint-Valentin reste une occasion unique pour témoigner tout son amour à celle qui fait battre son cœur. Pour combler sa moitié, voici une sélection de massages et de soins à réserver dans trois instituts de la capitale.

Les Jardins de Cozumel - les Jardins Suspendus

Les Jardins Suspendus

Enceintes, certaines femmes ont ressenti des douleurs au niveau des lombaires et des articulations, et n’ont souvent pas pu dormir paisiblement au cours des dernières semaines de grossesse. L’accouchement fut également une épreuve tant sur le plan physique que psychologique. Pour aborder la vie de jeune maman avec sérénité, quoi de mieux alors qu’une parenthèse des plus relaxantes dans un cadre chaleureux, loin du stress et de l’agitation. La boutique spa bio Les Jardins Suspendus, créée par Déborah Seroka, propose un protocole baptisé «Les Jardins de Cozumel».

Ce soin postnatal s’inspire d’un rituel mexicain ancestral qui permet de se reconnecter avec son corps et son esprit. Autour d’une tisane, la praticienne commence par discuter avec la maman qui pourra se livrer sans jugement. Ce moment de partage se poursuivra par un massage aux huiles essentielles à deux ou quatre mains afin de libérer les tensions et éliminer les toxines. Il n’est pas étonnant de voir sa température monter légèrement, rien d’inquiétant. La praticienne utilisera dans un second temps des rebozos, sorte de longs foulards, avec lesquels elle viendra serrer et desserrer certaines parties du corps (tête, bassin, pieds...). Détente garantie.

Les Jardins Suspendus, 4 bis, rue Jules Vallès, Paris (11e). Massage à deux mains (à partir de 180 euros, 1h20) ou quatre mains (à partir de 340 euros, 2h).

L'Aculifting aux pierres précieuses - Claret Coquet Les Arches

Pierrick Verny

Pendant longtemps, seuls les Lyonnais pouvaient apprécier les bienfaits des protocoles signés Céline Claret Coquet. Mais depuis quelques mois, cette prêtresse du bien-être qui a étudié la médecine traditionnelle chinoise, propose son savoir-faire unique au sein d’un somptueux institut à Paris qui invite à la détente et à la relaxation. Installé dans l’une des cabines au cadre naturel et à la lumière tamisée, on découvre l’un des nouveaux soins signatures : l’Aculifting aux pierres précieuses.

Pierrick Verny

Il s’agit là d’un protocole qui allie l’acupuncture sans aiguille et la lithothérapie, sans oublier une huile essentielle à choisir au début de la séance. De la digitopression et du Tuina sur une vingtaine de points se situant au niveau du visage, de l’arrière du crâne et du décolleté pour un effet stimulant. S’ensuit l’utilisation de diamants que la praticienne dépose délicatement et qui permet d’effacer sensiblement les signes de fatigue et de stress sans chirurgie, ni injection. La rhodochrosite et la préhnite participent aussi à obtenir un teint éclatant et une harmonisation de nos énergies.

Claret Coquet Les Arches, 21, rue de Turenne, Paris (4e). 250 euros, 1h30.

Le Jet Lag - Martine de Richeville x Hôtel Costes

Martine de Richeville/Costes

Est-il encore nécessaire de présenter Martine de Richeville, cette reine du remodelage du corps que le Tout-Paris s’arrache… Cette femme qui se passionne pour la médecine traditionnelle chinoise et la psychologie depuis des années, et qui défend la théorie selon laquelle le corps et l’esprit ne font qu’un, vient de s’associer avec le prestigieux hôtel Costes. C’est dans cet établissement parisien 5 étoiles qu’une cabine a été aménagée et que Martine de Richeville et son équipe reçoivent les clientes en toute intimité. Dans un cadre feutré, on peut profiter du nouveau soin appelé «Jet Lag».

Les trapèzes, la nuque et le crâne sont massés via des points d’acupression, avant que la thérapeute ne se concentre sur l’ensemble du corps pour détendre les muscles. Elle n’oubliera pas les oreilles ce qui permettra de libérer les zones de stress. Le soin s’achève par un massage tonique autour du dos, du ventre et des reins afin de relancer la circulation sanguine et améliorer le drainage lymphatique. Si quelques douleurs peuvent se faire ressentir quand la praticienne s’attarde sur certaines zones, on ressort de la séance dans une forme olympique.

Martine de Richeville à l’hôtel Costes, 7, rue de Castiglione, Paris (1er). A partir de 200 euros, les 50 minutes.