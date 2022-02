Saint-Valentin 2022 : 3 soins visage en institut à (s')offrir

S’il y a un bien un cadeau qui déçoit rarement, c’est celui du soin en institut. A condition toutefois qu’il soit réussi. Pour éviter les faux pas, voici trois parenthèses beauté à (s’)offrir pour chouchouter la peau en profondeur, arborer un teint lumineux, ou une barbe bien tracée.

UN RITUEL ÉNERGISANT CORÉEN À L’INSTITUT SEEMY COSMETICS

©CNEWS

Un résultat bluffant. Côté beauté du visage, rien de tel qu’un rituel énergisant coréen à l’institut SeeMy Cosmetics situé dans un appartement haussmannien, non loin de l’avenue Montaigne. Élaboré par Elodie Raheria, ce soin hydratant et rajeunissant, adapté à tous types de peau, est une pause enchantée qui redonne instantanément à la peau tout son éclat. Le tout, au sein d’une atmosphère cosy et raffinée. Après avoir nettoyé et exfolié l’épiderme avec des produits imprégné d'or 24 carats, la praticienne Manel s’empare d’un petit appareil de brumisation révolutionnaire.

Baptisé Airbrush Ruby-Cell, il vaporise de puissants principes actifs qui vont immédiatement atténuer les imperfections, lisser et redessiner le visage. Chaque ampoule est notamment composé d’acide hyaluronique, d’adénosine, un ingrédient anti-âge, de céramides, des lipides aidant à maintenir la peau hydratée, ainsi que des cellules souches végétales. Ces dernières prolongent la durée de vie des cellules et exercent un effet régénérant. En plus, ce soin est ponctué de massages (épaules, nuque, crâne…). Avec ses doigts de fée, l’experte nous plonge dans un état d’apaisement total.

Lift coréen, See My Cosmetics, 9 Rue de la Tremoille, Paris 8e, 1 heure/250 euros.

Un soin «équilibre pureté» à l’insitut Guinot

©Guinot

Pour faire peau neuve, direction l’institut Guinot Madeleine (Paris 9e). On a découvert son nouveau soin cabine «équilibre pureté» et c'est une véritable réponse aux besoins des peaux agressées par la pollution ou encore le stress et qui subissent ainsi un déséquilibre. Ce protocole manuel, qui dure près de 40 minutes, est réalisé en quatre étapes. Après avoir démaquillé et nettoyé notre visage, l’esthéticienne applique tout en douceur et par mouvements circulaires un exfoliant thermique à base de cristaux de zéolithe et d’extrait de papaye. Celui-ci va décoller en douceur impuretés et cellules mortes.

Vient ensuite l’étape du masque pureté, qui associe argile blanche et verte, et purifie la peau en absorbant l’excès de sébum. Pendant la pose du masque, on est alors plongé dans un état de relaxation tant les mains expertes de Amaryllis nous ont détendues durant la première partie du soin. Alors que les pores sont bien dilatés, place à l’extraction des comédons puis à l’application d’un sérum crème pour rééquilibrer la quantité de sébum et resserrer les pores dilatés. A la fin de la séance, on note déjà une amélioration très nette du grain de peau et de son éclat. A noter que plus de 1.500 institut Guinot sont éparpillés dans toute la France.

Soin «équilibre pureté» à l’institut Guinot Paris Madeleine, 12, rue de Sèze, Paris 9e, 40 minutes/65 euros.

Une séance de rasage relaxante à la Barbière de Paris

©La Barbière de Paris

Si votre moitié aime prendre soin de sa barbe, l’un des soins proposés par La Barbière de Paris, à Montorgueil, au cœur du Klay, devrait le ravir. Fondé par la talentueuse Sarah Hamizi, véritable as du rasoir, cet établissement de référence dans l’art de tailler et de chouchouter la barbe, propose plusieurs prestations innovantes. Parmi elles : le rasage à la vapeur (47€), qui aide à lâcher prise et consiste à raser en douceur tout en nettoyant la peau grâce à une propulsion de vapeur en continu. On peut aussi opter pour une coloration de barbe (37€), afin de réajuster les tons et rééquilibrer les zones, une séance de dessin du contour de la barbe, une séance de relaxation tête entière et avant-bras (30€), ou encore une sculpture du torse (70€).

En sachant que monsieur, confortablement lové dans un fauteuil de barbier des années 1950, peut aussi profiter d’un rasage traditionnel à l’ancienne au coupe-chou (41€). Et il sera pris en charge par une équipe de professionnels bienveillants et à l’écoute, qui prend le temps de poser un diagnostic personnalisé. Une chose est sûre, votre partenaire sera entre de bonnes mains et ressortira le sourire aux lèvres.

Séance de rasage, La Barbière de Paris, 4 Bis Rue Saint-Sauveur, Paris 2e.