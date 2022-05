Tendance coiffure : voici 3 franges à adopter cet été

La frange s'impose comme la tendance capillaire cette année. Mais toutes ne se valent pas. Voici les trois déclinaisons à adopter pour être au top de la tendance cet été.

La bottleneck bangs

Vue notamment sur Margot Robbie et Dakota Johnson, la «bottleneck bangs», en français «la frange en tête de bouteille», en vogue dans les années 1970, sera sur tous les fronts en juillet et en août. Elle est fine sur le haut, puis va s'épaissir et s’évaser jusqu’aux sourcils, et autour du visage.

La frange effilée

La frange effilée, courte ou longue, fera tout son effet lors de la saison estivale. Moins épaisse qu'une frange classique, elle se caractérise par des longueurs inégales et un aspect déstructuré. Facile à porter et à coiffer, la frange effilée a aussi l'avantage de convenir à tous les visages, et à toutes les coupes.

La frange Birkin

Inspirée du look de la célèbre actrice et chanteuse, la frange Birkin va faire son grand retour sur tous les fronts. Elle est légèrement plus courte au niveau du milieu des deux sourcils, plus longue sur les côtés, et arrive à hauteur des yeux. Et surtout, elle ne demande pas beaucoup d'entretien.