Été 2022 : les meilleures brumes pour hydrater et rafraîchir son visage

Apaisantes, hydratantes et rafraîchissantes, les brumes pour le visage sont de précieux alliés pour prendre soin de son visage et soulager les peaux échauffées. Alors que la France est touchée par une vaugue de chaleur, voici celles à se procurer absolument.

la Brume Fraîcheur de Giphar

©Giphar

Pour faire face à la chaleur, rien de tel que cette brume Giphar à l’Eau Thermale de Gamarde-Les-Bains. Adaptée aux peaux sensibles, elle apaise, désaltère, et offre un moment d’hydratation et de fraîcheur immédiat. On peut également s’en servir comme base de soin pour le visage et pour soulager les jambes et chevilles gonflées. Pour se faire, pensez simplement à mettre la brume au réfrigérateur, et utilisez-là aussi souvent que nécessaire.

Ma Brume Fraîcheur, Laboratoire Giphar, 4,70€ (250ml).

l'Eau de soin de Même

©Même

Pour purifier sa peau en un seul geste, on peut également compter sur l’eau de soin de la marque Même Cosmetics. Cette brume 100% d’origine naturelle et fabriquée en France renforce la barrière cutanée et rend la peau toute douce et lumineuse, grâce à sa formule chargée en ions négatifs OH-. Également anti-pollution, elle convient à tous les types de peaux, même à celles fragilisées par des traitements anticancéreux.

Eau de soin, Même, 13,50€ (100ml).

la brume à la rose signée Fresh

©Fresh

De son côté, la marque américaine Fresh lance une brume à la rose de Damas dont il est difficile de se passer. Il faut dire qu’elle a plusieurs atouts. Idéale pour fixer le maquillage, elle apporte à la peau une bonne dose d’hydratation, aide à diminuer l’apparence des pores et se révèle aussi très pratique. Son petit format permet de l’emporter partout avec soi. On adore son délicat et agréable parfum de rose qui fait voyager les sens à chaque pschitt.

Rose Instant Hydration Mist, Fresh, 25€ (100ml).

la brume 4 en 1 Rare Beauty

©Rare Beauty

Rare Beauty, la marque de beauté créée par la chanteuse Selena Gomez, propose elle aussi une brume qui a tout pour plaire. Enrichie d'un mélange de plantes telles que l'extrait de fleur de lotus, l'extrait de fruit de gardénia et l'extrait de racine de nénuphar blanc, cette formule biphase booste l'éclat, lisse, apaise et repulpe le visage. Avant ou après le maquillage, cette brume rafraîchissante contient également du nicotinamide, un actif qui aide à maintenir l’hydratation.

Brume Always An Optimist 4-In-1 Mist, Rare Beauty, 27€ (85ml).