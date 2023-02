Minceur : ces 3 méthodes à tester pour lutter contre la cellulite

Et si on préparait son «summer body» ? Voici trois méthodes efficaces à tester pour une silhouette remodelée et affinée. Adieu cellulite et masses graisseuses disgracieuses.

Le remodelage Renata França

Outre le drainage lymphatique qui permet de soulager la sensation de jambes lourdes, le spa de l’hôtel Les Jardins du Faubourg by Shiseido, situé non loin de la place de la Concorde à Paris, propose à sa carte un remodelage manuel issu de la méthode Renata França. Ce soin d’1h15 (220 €) se pratique simplement avec de l’huile.

© Caroline Darcourt

La praticienne commence par le bas du corps en relançant la circulation lymphatique grâce à des mouvements rapides et toniques. Puis, elle masse le ventre - notre deuxième cerveau -, les bras et le dos. Ce massage complet agit en profondeur sur les amas graisseux qui se stockent sur différentes parties du corps, et élimine les points d’ancrage de la cellulite. Dès la première séance, les résultats sont visibles : la peau est plus lisse, la silhouette «dégonflée». Il est fortement recommandé de boire beaucoup d’eau à l’issue du soin pour drainer notamment les reins. Et vous pouvez aussi ressentir de la fatigue comme si vous sortiez d’un rendez-vous chez l’ostéopathe. C'est bon signe.

Spa Les Jardins du Faubourg by Shiseido, 9, rue d’Aguesseau, Paris (8e).

My I.D Body par Céline Aharoni

Les bienfaits sur la silhouette de la cryolipolyse ne sont plus à prouver. Le froid permet entre autres d’éliminer les cellules adipeuses qui viennent s’accumuler au niveau des cuisses, des fessiers ou encore sur la face interne du bras.

© Céline Aharoni Facialiste

Partant de ce constat, la pétillante et passionnante Céline Aharoni, qui collabore avec la marque Biologique Recherche, a imaginé le My I.D Body, un stick en inox, d’une grande légèreté, qui s’utilise sur le visage, mais aussi et surtout sur l’ensemble du corps. A la maison, on veille à le conserver au congélateur ou au réfrigérateur pour les peaux plus sensibles, avant de l’utiliser trois minutes sur les zones ciblées pour relancer la circulation sanguine, éliminer les toxines, réduire la rétention d’eau, et apprécier cette sensation immédiate de légèreté. A noter que les mouvements s’effectuent toujours du bas vers le haut.

La facialiste propose aussi ce soin raffermissant en cabine (150 €, les 50 min) dans son institut parisien, à raison, si possible, d’une séance par semaine. Une technique révolutionnaire qui libère par ailleurs des endorphines, et favorise par conséquent la détente. Plus de raison d’être stressé.

My I.D Body, 79 € les deux sticks. Céline Aharoni Facialiste, 13, rue Gustave Courbet, Paris (16e).

La technique Endosphères

Conçue par des chercheurs italiens, la technique Endosphères se veut non invasive et peu douloureuse. En effet, la sensation que procure cette machine qui émet des vibrations mécaniques à basse fréquence est plus impressionnante que désagréable. Elle chauffe et stimule la peau ce qui permet de diminuer la douleur progressivement.

© Endospheres

L’appareil que l'on utilise pour venir à bout des membranes des cellules graisseuses, prend la forme d’un rouleau doté de 55 petites sphères en silicone, lesquelles sont structurées en nid d’abeille. Cliniquement testé, il est désinfecté avant chaque séance. La praticienne le fait circuler sur les mollets, les cuisses, les fesses, sans oublier la voûte plantaire (attention à ceux qui craignent les chatouilles). Le protocole se poursuit sur le ventre, puis les bras.

Sans recours à la chirurgie, Endosphères permet de réduire l’effet «peau d’orange». Une nouvelle technologie qui entraîne un raffermissement des tissus conjonctifs et un important drainage lymphatique. Pour un traitement de fond anticellulite, il est nécessaire d’effectuer une cure de six séances au minimum. Il faut compter environ 120 euros pour un soin proposé partout en France, par plusieurs instituts et cabinets médicaux. La liste des centres agréés partenaires est à retrouver sur le site endospheres.fr.