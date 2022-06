Voici la crème minceur la plus efficace selon 60 millions de consommateurs

Dans le cadre d’une perte de poids, il est essentiel d’allier activité physique et alimentation équilibrée. Mais certaines crèmes minceur peuvent donner un petit coup de pouce. A condition de bien les choisir. Voici les plus efficaces selon 60 millions de consommateurs.

Pour lutter contre la cellulite et affiner sa silhouette, beaucoup se tournent vers les crèmes amincissantes. Mais il est souvent difficile de faire son choix, tant le panel est vaste. Pour aider les utilisateurs, l’association 60 millions de consommateurs a passé au crible neuf crèmes amincissantes.

l'huile Weleda, BODY FIT DE CLARINS...

Et trois sortent du lot. Parmi les mieux notées, on retrouve l’huile de massage de la marque Weleda, qui obtient 12,5/20. Pour l'hydratation, la praticité et la tolérance, cette huile au bouleau est considérée comme étant «très bonne» et son pouvoir amincissant est jugé «acceptable». Quant à son appréciation santé, l’association a accordé un A.

60 millions de consommateurs a également attribué la note de 12,5/20 à la crème Body Fit de chez Clarins. Elle est jugée «bonne» pour la fermeté, l'hydratation, la praticité et la tolérance. Son pouvoir amincissant est qualifiée d’«acceptable» et elle obtient un A dans son appréciation concernant la santé.

Enfin, le podium des crèmes les plus efficaces est complété par la crème Esthederm, notée également 12,5/20. Son pouvoir amincissant est jugé «acceptable». Pour l'hydratation de la peau et la praticité, elle est considéré comme «bonne». Toutefois, ce produit a reçu un C dans son appréciation concernant la santé.