Manucure : voici les 5 couleurs de vernis qui seront tendance cet été

Pour être au top jusqu’au bout des ongles, voici les couleurs de vernis sur lesquelles il faut miser cet été.

Le magenta

©Essie

En optant pour du vernis magenta, vous ne ferez aucun faux pas cet été. Ce coloris rouge violacé va avec tous les styles, de jour comme de nuit, et s’adapte aussi bien aux ongles courts qu’aux capsules.

Le lilas

©SERENDIPITY

Doux, élégant et tendre, le vernis lilas s'impose également comme une grande tendance en juillet et en août. Et c'est une bonne alternative au nude classique.

Le vert

©O.P.I

L'été 2023 fera la part belle à la couleur de l’espoir : le vert. Pour être tendance jusqu’au bout des ongles, adoptez sans hésiter le vert menthe, olive, ou acidulé.

Le vernis métallisé

©Yves Rocher

Les couleurs métallisées ont aussi la cote. Vous pouvez vous tourner vers un vernis doré, argenté ou encore chromé, vous serez au top de la tendance.

Le nude

©Même

Autre teinte tendance : le nude, pour une manucure sobre et chic. Cette couleur de vernis s’accorde avec tout et sublimera les mains et les pieds en douceur.