Journée nationale du rouge à lèvres : voici 5 modèles à se procurer de toute urgence

Ce samedi 29 juillet, on célèbre la journée nationale du rouge à lèvres. Voici une sélection de cinq produits à tester cet été pour faire sensation sur la plage.

Lip Color

Ultra pigmenté, le Lip Color à la texture onctueuse, ne coule pas et laisse les lèvres lisses et douces pour une tenue longue durée. Ce lipstick est décliné en 22 teintes au fini satiné et 8 nuances mates.

Lip Color, Elizabeth Arden, 30 €.

© Elizabeth Arden



Fenty Icon Velvet Liquid Lipstick : Limo’Scene

«Délicieusement crémeux, léger et qui tient», voici la promesse faite par Rihanna à ses fans à propos de son Fenty Icon Velvet Liquid Lipstick. La star propose en édition limitée la teinte Limo’Scene, un rose vif au fini mat velouté longue tenue.

Fenty Icon Velvet Liquid Lipstick : Limo’Scene, Fenty Beauty, 28 €.

© Fenty Beauty



ColorStay Suede Ink

Le ColorStay Suede Ink, cette nouveauté signée Revlon et disponible en 12 teintes, est le compagnon idéal pour vos virées et soirées estivales. Sa formule sans transfert permet de fixer les pigments et ne nécessite qu’une seule et unique application.

ColorStay Suede Ink, Revlon, 11,99 €.

© Revlon



TintFix

Non collant, le TintFix résiste à la chaleur et hydrate les lèvres en profondeur.

© Pixi

Très facile à appliquer grâce à son pinceau, cette encre peut être superposée et s’utilise également sur les joues.

TintFix, Pixi, 15 €.

Seaside Sunvisor

Les célèbres chatons de Paul & Joe Beauté s’exposent sur le rouge à lèvres rose clair Seaside Sunvisor, enrichi en huiles de jojoba, de tournesol et de noix de macadamia. Le plus ? Il protège des rayons UV.

Seaside Sunvisor, Paul & Joe Beauté, 19 €.