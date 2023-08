Coiffure : quelles seront les 5 tendances de l’automne ?

L'automne est bientôt là. Et qui dit nouvelle saison, dit nouvelles tendances capillaires. Fox Cut, Mermaid hair... Voici une sélection de coupes qui vont sûrement vous donner envie de changer de tête.

La fox cut («coupe renard»)

Vous avez peut-être déjà entendu parler de «la coupe loup», à mi-chemin entre la coupe mulet et la coupe shag des années 1970. Cet automne, c'est «la coupe renard», ou «Fox Cut» qui sera sur le devant la scène. Cette coupe glamour et raffinée est idéale si vous avez les cheveux longs et fins. Elle se compose de plusieurs couches de mèches dégradées et fait paraître la chevelure plus épaisse. En plus, «la coupe renard» fera son effet avec ou sans brushing.

LA CURVE CUT

Si vous souhaitez changer de tête, vous pouvez également opter pour la «Curve cut», inspirée par la coupe de l’actrice Jennifer Aniston dans la série «Friends». Douce et gracieuse, cette coiffure se porte sur des cheveux mi-longs ou longs et se caractérise par un dégradé prononcé et un effet arrondi qui va encadrer le visage. Les mèches de devant et les pointes sont légèrement courbées vers l'intérieur du visage. Facile à entretenir, la «Curve cut» a également l’avantage de donner du volume et de la texture à la chevelure.

LE MERMAID HAIR

Les carrés courts auront la côté, mais les longueurs XXL aussi. A la rentrée, le «Mermaid hair», «cheveux de sirènes» en français, sera tout particulièrement sur le devant de la scène. Portée par Sarah Jessica Parker dans «Sex and the city», cette coupe s’apparente à un wavy. Elle se caractérise par une multitude d’ondulations crantées sur toute la longueur. Pour un résultat optimal, rien de tel qu’un fer à boucler à trois têtes. Et si vous avez les cheveux courts et que vous rêvez d’arborer une crinière de sirène, pensez à la pose d'extensions.

LE JAWBONE BOB

Pour être au top de la tendance, vous pouvez également miser sur le «Jawbone bob». Il s’agit d’un carré droit se terminant à la mâchoire. Avec ou sans frange, cette coupe, qui souligne avec élégance le port de tête, s’adapte à tous les types de chevelures. Accompagnée de mèches dégradées, le «jawbone bob» a également l’avantage d’apporter du volume aux cheveux fins. Ce carré peut aussi se porter bien lisse. Les mannequins Hailey Bieber et Kourtney Kardashian ont notamment adopté ce look.

Le nœud dans les cheveux

Exit les grosses barrettes, et place au nœud ! C'est lui l'accessoire phare de cet automne. En velours ou en satin, il apportera une petite touche romantique et poétique à votre tenue. Et le choix des coiffures ne manque pas. Vous pouvez par exemple nouer un ruban en haut d'une queue-de-cheval, ou l'attacher en bas d'une tresse. Si le nœud est monté sur barrette, vous pouvez aussi ramener deux mèches de devant à l'arrière de votre tête pour dégager votre front.