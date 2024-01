Cheveux : voici les colorations qui seront les plus tendances en 2024 

Le passage à la nouvelle année est souvent synonyme de changement capillaire. Si certains optent pour une nouvelle coupe, d’autres préfèrent arborer une nouvelle couleur de cheveux. Si c’est votre cas, voici les colorations qui vont faire fureur en 2024.

Le blond doré

Remis au goût du jour depuis la sortie du film «Barbie», le blond reste sur le devant de la scène en 2024. Mais cette année, c’est sur le blond doré qu’il faut miser. Vous pouvez également opter pour le «lived-in blond», ou «blond qui a du vécu». Le coiffeur réalise un balayage ou un ombré hair de couleur blond naturel sur les longueurs, et laisse apparaître des racines plus foncées.

Le roux cuivré

En 2024, on voit la vie en roux. Cette couleur va avoir le vent en poupe, et pas seulement en automne. Pour être au top de la tendance, il faut se tourner vers un roux cuivré, ou roux moyen, et ce, que l’on ait les cheveux courts, longs, lisses ou frisés. Aussi appelée «Copper hair», cette coloration facile à porter se décline en de nombreuses nuances, s’adaptant ainsi à tous les teints. À noter que cette couleur fait ressortir à merveille les yeux verts.

Le rouge violacé

Si vous avez toujours rêvé d’arborer une crinière rouge aux reflets violacés, c’est le moment de franchir le cap. Déjà adoptée par la chanteuse Dua Lipa, cette couleur à la fois rock, sensuelle et chaleureuse, va s’inviter sur toutes les têtes, et dès ce mois de janvier. Idéale pour réchauffer le teint, une coloration rouge à néanmoins tendance à dégorger rapidement et demande ainsi beaucoup d'entretien.

le chocolat

Enfin, vous pouvez craquer sans hésiter sur le chocolat. Profonde, gourmande et intemporelle, cette couleur, qui se situe entre le châtain et le brun, va (presque) à tout le monde, en sachant qu'il existe plusieurs nuances (glacé, doré, cuivré…). Et si vous souhaitez apporter une touche de lumière et du relief à votre chevelure, rien ne vous empêche d’ajouter quelques mèches caramel, également très tendances en 2024.