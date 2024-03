Coupes courtes 2024 : voici les 4 coiffures les plus tendances de l’année

Pixie haircut, jawbone bob, collarbone bob… Sur le devant de la scène depuis le sacre d’Ève Gilles, Miss France 2024, les coupes courtes seront particulièrement tendances cette année. Voici les coiffures qui vont faire fureur.

La pixie haircut

Celles qui se sentent prêtes à passer le cap de la coupe courte peuvent miser sur la pixie haircut (coupe de lutin). Cette coiffure quelque peu asymétrique se caractérise par une base courte à l'arrière et une longue mèche dégradée sur le devant de la tête, que l'on peut ramener derrière l'oreille. Toutefois, comme la plupart des coupes courtes, il faudra la rafraîchir en allant régulièrement chez le coiffeur.

LE JAWBONE BOB

Les carrés demeurent très populaires. Si vous souhaitez changer de tête, vous pouvez par exemple demander à votre coiffeur un jawbone bob. Autrement dit, un carré droit se terminant à la mâchoire. Accompagnée de mèches dégradées, cette coupe a l’avantage d’apporter du volume aux cheveux fins. Les mannequins Hailey Bieber et Kourtney Kardashian ont notamment adopté ce look capillaire.

le collarbone bob

Vous pouvez par ailleurs opter pour un carré long, ou collarbone bob, une coupe idéale pour celles qui ont envie de passer au court, mais qui ont du mal à sauter le pas. Version lisse ou version floue avec quelques ondulations (effet wavy), cette coupe élégante, qui s’arrête au niveau des épaules, va se retrouver sur toutes les têtes. En plus, elle permet de continuer à s'attacher les cheveux. Côté stars, Julia Roberts et Selena Gomez ont déjà succombé.

La soft crop

Autre coupe phare : la soft crop. Pour la définir, on peut dire que c'est une coupe pixie, mais avec un dégradé moins franc. Douce et subtile, cette coupe, qui nécessite peu d’entretien, a aussi l'avantage d'être modulable. La soft crop offre en effet une multitude de possibilités de coiffure : plaquée en arrière pour un look structuré et/ou à effet mouillé, coiffé sur le devant... Vous pouvez aussi lui donner du caractère et du pep's avec une coiffure faussement négligée, alias un effet coiffé-décoiffé.