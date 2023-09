Voici les secrets des Japonaises pour avoir une peau parfaite

Pour avoir une peau zéro défaut, les Japonaises suivent une routine bien précise. Voici leurs secrets beauté pour arborer un teint lisse et lumineux.

Appliquer une huile végétale

Pour retirer le make-up, certaines personnes utilisent de l’eau micellaire, tandis que d’autres préfèrent appliquer du lait démaquillant. Mais au Japon, on se démaquille avec de l’huile végétale. Ce produit s’applique avec les doigts, ce qui permet d’éviter les frottements du coton sur le visage, et capte efficacement toutes les impuretés. D’autre part, les huiles végétales - amande douce, noisette, camélia, son de riz - ont des propriétés régénérantes, nourrissantes, et aident à restaurer le film protecteur cutané.

réaliser un layering

Dans le pays du Soleil-Levant, on réalise une routine beauté bien précise. Ce rituel s’appelle le «layering», et consiste à superposer sur son visage différents soins dans un ordre établi. Il y a six étapes à suivre. Matin et soir, on se enlève son maquillage avec une huile végétale, ensuite on nettoie sa peau et on applique une notion tonique. Après quoi on utilise un sérum, un soin contour des yeux, et enfin, on termine la routine avec une crème hydratante. Le tout, en utilisant uniquement des produits bruts, et naturels.

Se masser le visage

Pour avoir une peau repulpée, rien de tel que le massage facial. Pratiqué régulièrement (2 à 3 fois par semaine), il permet d'activer la microcirculation, de favoriser le renouvellement cellulaire, et ainsi de prévenir la formation des rides. Le plus ancestral est le massage Kobido, qui mêle pétrissage, vibrations, tapotements, et étirements. Mais il existe d’autres techniques faciles à faire soi-même : réaliser des mouvements circulaires avec le bout des doigts, en allant de l’intérieur vers l’extérieur, et pincer légèrement sa peau avec le pouce et l’index, en allant de bas en haut.

privilégier les masques

Les gommages à grains peuvent avoir un effet abrasif, et ont tendance à irriter la peau. Et pour les Japonnaises, pas question de prendre ce risque. C’est pourquoi les produits exfoliants et gommants sont peu populaires dans le pays. Elles préfèrent utiliser des masques, notamment ceux en tissu imbibés d’un liquide et enrichis d'aloe vera. Et pour cause. Non seulement ils sont doux pour l’épiderme, mais en plus ils favorisent l’hydratation profonde de la peau. Et ça, c’est primordial pour avoir un teint frais et éclatant.