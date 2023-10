Voici 3 disciplines sportives à tester à Paris pour brûler des calories

Avant l'arrivée de l'hiver et des raclettes qui rythment les soirées, il est recommandé de se remettre au sport. Voici trois disciplines à tester dès que possible dans des salles parisiennes.

Le HIIT chez Drip

Situé à côté du Parc Monceau dans le 8e arrondissement de la capitale, DRIP offre un concept original depuis son arrivée au printemps dernier. Sept bases de travail (poids, TRX, assault bike…) à effectuer pendant une minute en 3 trois tours. Concrètement, il faut réaliser un exercice pendant 60 secondes avant de passer au suivant. Un écran est disposé à chaque poste et affiche l'exercice à exécuter. Un coach est présent pour aider les plus motivés dans cette salle sombre et musicale.

DRIP, 50, rue de Monceau, Paris (8e). 29 € la session. Offre de bienvenue 29 € les 2 sessions.

Le No Mercy à L’Usine Opéra

© Laura Bousquet

A deux pas du Palais Garnier dans le 2e arrondissement, le club premium L’Usine Opéra a lancé un cours exclusif, le No Mercy, dispensé chaque vendredi, dès 19h30. Une session de 45 minutes mêlant renforcement musculaire et travail cardiovasculaire. Sans perdre de temps, on enchaîne pompes, squats et jumpings jacks pendant lesquels on transpire à grosses gouttes. Un effort intense qui se solde par une ultime phase de détente pour ralentir le rythme cardiaque. A la clé, des calories brûlées, une silhouette affinée et la promesse d’oublier le stress du quotidien.

L’Usine Opéra, 8, rue de la Michodière, Paris (2e). 50 € le pass 1 jour, 790 € l’abonnement trimestriel, 1.990 € l’abonnement annuel (avec accès à tous les clubs et un bilan sportif).

La boxe sur-mesure chez Boxium

Imaginé par le boxeur français Souleymane Cissokho, Boxium, situé dans le 7e arrondissement de Paris, est un club où l’on peut pratiquer de la boxe. Un entraînement personnel est également possible. La séance dure une heure, et un coach est présent pour fixer objectifs et suivi. Des séances collectives, individuelles mais également en duo sont proposées. D’ailleurs, un pack duo (65 € par personne) existe. L’occasion de venir en couple ou entre amis pour se booster. De la boxe, mais pas seulement. Des cours de pilates et de mobilité sont également disponibles.

Boxium, 65, avenue de la bourdonnais, Paris (7e). 90 € la session, 50 € la séance d’essai.