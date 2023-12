Tatouage : quels sont les 5 symboles pour représenter sa famille ?

Selon les chiffres publiés par la chaîne de magasins Drawtattoo, 18% de la population française possède ou possédait au moins un tatouage en 2018, un niveau en constante hausse. Le tatouage étant souvent porteur d’un message personnel, voici cinq idées de symboles pour représenter les liens familiaux.

Une date ou un chiffre

La date ou le chiffre marquant est l’un des tatouages les plus courants pour représenter la famille, par exemple une date de naissance, de mort ou de mariage.

L’actrice Angelina Jolie, qui possède de nombreux tatouages sur le corps, a décidé d’inscrire les coordonnées géographiques de naissance de chacun de ses enfants.

Une lettre, un nom ou une phrase

Lorsque l’on pense au tatouage avec un nom, on imagine très souvent le nom d’une amoureuse ou des phrases bateaux, mais un nom ou une suite de mots peuvent avoir une signification profonde.

La célèbre ex-Spice Girls Victoria Beckham, arbore au poignet gauche les lettres D et B enlacées qui représentent les initiales de son mari, l'ex-joueur de football international David Beckham, avec qui elle est mariée depuis 1999. Ce dernier a d’ailleurs encré dans sa peau les noms de leurs quatre enfants.

Un visage ou une photo

Se tatouer un visage ou la copie d’une photo peut être un très beau symbole de la famille mais attention, il s’agit de tatouages longs et difficiles à réaliser, qui peuvent facilement s’avérer ratés si le tatoueur n’est pas assez qualifié.

De plus, du fait de leur difficulté, il peut s’agir de tatouages coûteux financièrement. Le rappeur Eminem a fait ce choix et s’est fait tatouer le portrait de sa fille Hailie, née en 1995, sur son épaule gauche.

Un arbre généalogique

Quoi de plus symbolique qu’un arbre généalogique pour représenter la famille ? Chaque branche de l’arbre peut ainsi représenter les membres de la famille, et ses racines les ancêtres de cette dernière. Il est aussi possible d’ajouter les noms de chaque membre au bout des branches de l’arbre.

Un dessin de son enfant

C’est une pratique de plus en plus courante : inscrire dans sa chair un dessin fait par son enfant.

Une option minimaliste et symbolique qu’a également choisi David Beckham, qui porte sur la main droite un dessin fait par sa petite dernière Harper.