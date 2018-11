Une sélection de cadeaux pour revenir sur la victoire des Bleus en Russie

Un Noël aux couleurs des champions du monde. En hommage au sacre de l’équipe de France, voici une sélection de cadeaux deux étoiles à glisser au pied du sapin pour revivre la victoire des Bleus en Russie.

le documentaire Les Bleus 2018, Au cœur de l’épopée russe

Immersion dans le quotidien des Bleus. Des premiers matches amicaux à l’annonce de la liste des 23, en passant par la préparation à Clairefontaine et le sacre Mondial face à la Croatie, Les Bleus 2018, Au cœur de l’épopée russe retrace tous les grands moments du parcours épique de l’équipe de France. On y découvrira notamment comment le groupe gère la pression, les matches, leur complicité, mais aussi le travail acharné du sélectionneur Didier Deschamps, ainsi qu’une une foule d’anecdotes. Réalisé par Emmanuel le Ber et Théo Schuster, ce documentaire dévoile les dessous d’une équipe de guerriers, qui se donne tous les moyens pour se transcender.

©DR

Les Bleus 2018, Au cœur de l’épopée russe, Emmanuel le Ber et Théo Schuster, 9,99€.

Le livre d’Or de la Coupe du monde 2018

Porté par la plume de l’ancien rédacteur en chef de l’Équipe Gérard Ejnès, ce livre souvenir de la Coupe du monde 2018 retrace toutes les étapes du Mondial, du premier tour au couronnement de l’équipe de France, vingt ans tout juste après celui de leurs ainés. A travers de nombreuses photos, témoignages, récits et analyses, on y trouvera en détail non seulement le récit des matches, mais aussi des déclarations des acteurs ainsi que les coulisses de cette compétition, qui restera ancrée dans les mémoires.

©DR

Le livre d’Or de la Coupe du monde 2018, Gérard Ejnès, éd. Solar, 15€.

le ballon de la coupe du monde

Utilisé pour la phase à élimination directe lors du Mondial en Russie, le ballon de football Adidas Telstar Mechta (« rêve » en russe) est un bon compagnon pour peaufiner se technique tout en rendant hommage à la Coupe du monde 2018. Conçu pour fournir performance et durabilité dans le stade et dans la rue, il est également doté d’un design pixelisé rouge vif inspiré des couleurs du pays hôte qui fera rêver les joueurs ambitieux.

©Adidas

Ballon de la Coupe du monde la Fifa, Telstar Mechta, Adidas, 18€.

Le sweat « j'peux pas j'ai deux étoiles »

Imprimé de façon artisanale en France, ce sweatshirt unisexe gris clair est à la fois confortable et tendance. Doux à l’intérieur, il arbore une coupe classique qui fera tout son effet grâce à son message explicite : « J’peux pas j’ai de deux étoiles ». Un clin d’œil à la victoire des Bleus qui ne manquera pas de rappeler de bons souvenirs à tous ceux qui le verront.

©DR

Sweatshirt « J’peux pas j’ai deux étoiles », grand-garcon.wiltee.com, 29,99€.

Le Monopoly édition Coupe du monde 2018

Une partie pour tous les fans de l’équipe de France. Le célèbre jeu de société Monopoly donne le coup d'envoi avec son édition collector Coupe du monde en Russie où les rues sont des équipes, les gares des stades et les cartes des actions de match. On y découvrira également des pions en métal exclusifs, comme des crampons, un but, un sifflet ou encore Zabivaka, le loup mascotte de la Coupe de monde 2018. De case en case, les joueurs se retrouveront autour du cultissime jeu de plateau avec de faux billets, mais aussi des étoiles plein les yeux.

©Hasbro

Monopoly édition Coupe du monde Russie 2018, Hasbro, 24,95€.

Le dico des bleus

C’est le dico de référence. Réunir dans un même ouvrage les biographies de tous les joueurs depuis 1904, tout en retraçant 113 ans d’histoires et de souvenirs, c’est le pari réussi de Bruno Colombari, Alain Dautel et Matthieu Delahais. De France-Belgique, premier match des Bleus en 1904, à France-Croatie le 15 juillet 2018, le « Dico des Bleus », préfacé par Emmanuel Petit, revient sur toutes les époques de l’équipe de France, pour le meilleur (France 84,98, 2000 et 2018) et pour le pire (France-Bulgarie 93, Knysna). Pour couvrir cette grande aventure, on y découvrira pas moins de 900 entrées sur les joueurs, des thématiques clés, des anecdotes, mais aussi les différentes nations que les Bleus ont pu affronter. Le tout, servi par un graphisme illustré par de nombreuses photos rares.

©Marabout

Le Dico des Bleus, 463 pages, Bruno Colombari, Alain Dautel et Matthieu Delahais, en librairie le 14 novembre, éd. Marabout, 25€.