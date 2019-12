Noël : 5 cadeaux Mode pour lui

La mode a les faveurs du public lors des fêtes de fin d’année. Les vêtements et accessoires arrivent à la troisième place des produits les plus plébiscités par les cyberacheteurs cette année à Noël, derrière les jouets et les produits culturels (source FEVAD/Médiamétrie novembre 2019).

Encore faut-il éviter les fashion faux-pas. Afin de gâter la gent masculine de son entourage, cette sélection réunit les grandes tendances du prêt-à-porter homme. Sneakers, sweats à message, accessoires green et vestiaire inspiré de l'univers de la montagne... de quoi faire déborder la hotte du Père Noël.

Des lunettes écolos révolutionnaires

© Moken, Organic Eyewear

Moken, Organic Eyewear voit la vie en vert et révolutionne l’univers de la lunette. Outre ses modèles bio-sourcés ou conçus en matières naturelles, la marque landaise va encore plus loin avec des montures 100 % biocompostables en 120 jours (photo droite). Bien vu.

Clark, Moken Organic Eyewear, 139 €.

Le sweat à message «zen»

Les sweats à message sont partout affichant des slogans toujours plus originaux. Ce modèle flashy annonce la couleur, l’année qui vient se place sous le signe de la «détente».

Sweat-Shirt, celio, 29, 99 €.

Le t-shirt green

© Patagonia

Un van, un voilier et l'esprit d'aventure : la vie au grand air est ici érigée en ligne de conduite. Fabriqué à partir de bouteilles en plastique recyclées et de chutes de tissu, ce t-shirt ne sera pas pour déplaire aux aventuriers à la fibre green et l’âme voyageuse.

T-shirt M’s Live simply, Patagonia, 35 €.

Les baskets esprit nineties

© Reebok

On ne compte plus les fans de sneakers. Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Plus de 70 millions de sneakers ont été vendues en France l’année dernière soit 47 % du marché global de la chaussure selon les chiffres de la fédération française de la chaussure. Alors que la mode des nineties opère son grand retour, Reebok revisite ses classiques avec style.

Reebok revenge plus vintage, Reebok, 89, 95 €.

L’appel des sports d’hiver

© Pullin

Pull, basket inspirée des chaussures de randonnée, lunette glacier... l’univers de la montagne ne cesse d'inspirer les créateurs et s’invite toujours plus en ville. Pullin cède aussi à l’appel des sports d’hiver avec ce boxer au design rétro réussie.

Boxer imprimé, Pullin, 40 €.