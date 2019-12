Comment revendre ses cadeaux de Noël ?

Ne culpabilisez pas... Près de 46% des Français ont déjà revendu un cadeau de Noël ou l'ont envisagé très sérieusement. Alors pourquoi pas vous ?

Car ne vous voilez pas la face, vous ne mettrez jamais ce pull de Noël ou ne jouerez jamais avec ce jeu de société, voire ne lirez pas ce dernier livre de Guillaume Musso.

Alors voici nos conseils pour vous débarrasser, et ce discrètement, de ces cadeaux qui encombrent vos placards après les fêtes de fin d'année.

Ne pas enlever l'emballage

Au lendemain des fêtes, la revente des cadeaux de Noël explose sur Internet. Mais attention - pensez à éviter d'enlever l'emballage d'origine de l'objet que vous souhaitez mettre en vente.

En son absence, il perdra de sa valeur marchande.

Faire de belles photos

Vendre en ligne, c'est mieux avec de belles photos. Ne vous limitez pas à un seul cliché, multipliez les angles et pensez aussi à photographier la légende, la notice de l'objet, ou encore la quatrième de couverture.

Dans l'idéal, trois ou quatre photos sont suffisantes pour mettre en vente votre cadeau.

Préciser la raison de sa mise en vente

Ne cachez pas les motivations de la mise en vente de votre objet.

Au contraire, précisez bien qu'il s'agit d'un cadeau de Noël. Cela paraîtra moins suspect.

Indiquer un prix de vente



Un point essentiel à ne pas négliger : le prix de vente. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire quelques recherches pour trouver le prix d'achat de votre cadeau afin de le mentionner dans la légende qui accompagne l'objet.

Et si vous voulez le voir rapidement disparaître, pourquoi ne pas offrir une petite remise sur le prix, tel que 5%.

Détailler l'objet

En plus du prix et des photos, il vous faudra également vous munir de votre plus belle plume pour détailler au maximum les caractéristiques de l'objet. Mettez-le en valeur.

Des sites internet

De nombreux sites, et donc de nombreuses possibilités s'offrent à vous. Parmi lesquels Ebay, Leboncoin, PriceMinister ou encore la Fnac.com.

Ces sites sont des incontournables et certains d'entre eux vous aideront au lendemain de Noël à mettre en vente ces cadeaux indésirables. En quelques clics seulement et gratuitement.

Penser au troc ou au don

Et si la vente sur Internet ne vous plaît pas, vous avez l'option du troc ou du don à des associations ou organismes de charité. Un site à vous conseiller : donnons.org.

Ou bien, pensez à Facebook et à des pages comme «Wanted Bons plans».