Noël 2023 : quels sont les pires cadeaux à offrir ?

Les femmes redouteraient pour 33% d’entre elles (contre 9% parmi les hommes) les présents liés à l’univers électroménager. Chez les hommes, ce sont les vêtements et autres accessoires de mode qui suscitent le plus de rejets (22%).

Comme chaque année, les hommes recevront un cadeau de Noël qui tournera autour des vêtements. Pourtant, 22% d’entre eux ne veulent pas d’habits ou d’accessoires de mode.

«Je suis convaincu que cela correspond à un pourcentage qu’on a dû toujours connaître. Il y a énormément de gens, nous en connaissons tous autour de nous qui ont des hobbies, d’autres passions que la mode, d’autres priorités et donc préfèrent avoir d’autres cadeaux qui correspondent à leurs envies et leur mode de vie», explique Alain Alter, responsable de la boutique Soulery.

L'électroménager redouté par la gent féminine

Pour un tiers des femmes le pire cadeau reste encore et toujours, un ustensile de cuisine, de ménage ou des produits ménagers, comme le rapportent plusieurs d’entre elles. Les fabricants ainsi que les vendeurs font pourtant des efforts depuis plusieurs années. Esthétisme, simplicité et technologie, séduisent de plus en plus de femmes. Plus de 65% au total.

«On va pouvoir travailler sur des produits qui vont être vraiment très esthétiques, sur lesquels on a des couleurs nouvelles qui apparaissent et donc, qui vont jouer un rôle non seulement fonctionnel, mais de décoration également», raconte un commerçant dans un magasin d’électroménager.

En pleine période de fêtes, offrir un cadeau doit rester d’abord et avant tout un plaisir, que l’on soit une femme ou un homme.