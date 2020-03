Vidéos : le bêtisier du télétravail

Depuis maintenant une semaine, les Français sont appelés à rester confinés chez eux, pour lutter contre la propagation du coronavirus. Et qui dit quarantaine dit donc télétravail pour les actifs qui le peuvent. Il est l'heure de faire un premier bilan du travail à distance, avec un florilège des vidéos (et des photos) les plus amusantes qui ont tourné ces derniers jours sur les réseaux sociaux.

Premier conseil, bien prévenir son conjoint ou sa conjointe lorsque l'on est en visioconférence...

Les joies du télétravail pic.twitter.com/fJVa3erihL — Raphael Grably (@GrablyR) March 22, 2020

...et bien mettre en pause la vidéo lorsque l'on va au petit coin.

Assurez-vous de savoir utiliser la vidéoconférence quand vous êtes en télétravail pic.twitter.com/HTt9tzRycV — Laurent (@Loran750) March 21, 2020

Il faut aussi savoir jongler entre son travail et les enfants restés à la maison, les écoles étant fermées jusqu'à nouvel ordre.

Télétravail Semaine #2 : comment dire à mon boss que je ne m’en sors pas ? https://t.co/igwLPxuZ1J pic.twitter.com/qXBdvqWrjH — Laurence Vanhée (@Happy_Laurence) March 21, 2020

Le plus important en télétravail, c'est aussi de garder ses habitudes et ses routines.

Mais parfois, des éléments extérieurs peuvent venir vous perturber.

Pas facile de faire du télétravail !!! pic.twitter.com/ggxJzyGVXF — legendre (@Stella35500) March 20, 2020

Enfin, ça c'est pour les métiers où le télétravail est possible, ce qui est loin d'être le cas de toutes les professions.