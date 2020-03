5 programmes TV pour occuper intelligemment les enfants

Alors que les établissements scolaires sont fermés, trouver des occupations pour les enfants et les ados est devenue une préoccupation centrale pour de nombreux parents. Voici une sélection de cinq programmes qu'ils peuvent leur proposer les yeux fermés.

Un magazine instructif

La chaîne France 5 diffuse depuis ce lundi «La Maison Lumni» (baptisée Lumni comme la plateforme éducative de l'audiovisuel public qui propose plus de 10 000 contenus pédagogiques), un nouveau magazine quotidien éducatif en lien avec le ministère de l'Education nationale «pour accompagner les révisions des 8/12 ans».

Une programmation ludo-éducative

France 4 annonce «une programmation ludo-éducative qui alternera des contenus à vocation scolaire, avec des programmes plus divertissants». L'expérience pourra se poursuivre sur France TV Slash. L’offre numérique de France TV dédiée aux jeunes adultes promet en effet de faire évoluer sa programmation et ses choix éditoriaux spécialement pour le jeune public en cette période de confinement.

Une émission de vulgarisation scientifique

Dans «C’est toujours pas sorcier» (france.tv/okoo), trois jeunes animateurs, Mathieu, Cécile et Max poursuivent les découvertes de Fred, Jamy et Sabine pour proposer de la vulgarisation scientifique passionnante et amusante. Treize épisodes d'une dizaine de minutes sont disponibles sur la plateforme Okoo de France TV, dédiée aux 3-12 ans. On peut aussi revoir l’émission culte originale.

une série animée engagée

Le site de France Télévision propose gratuitement la série animée adaptée des BD de Pénélope Bagieu «Culottées». Cécile de France interprète toutes les voix féminines et masculines au long des trente épisodes de trois minutes 30. Trente portraits de pionnières, de Hedy Lamarr, actrice et productrice hollywoodienne mais surtout inventrice de la technologie à l’origine du WiFi, à Annette Kellerman, nageuse extraordinaire et inventrice du maillot de bain moderne, en passant par Leymah Gbowee, travailleuse sociale, militante libérienne et prix Nobel de la paix…

UN DESSIN-ANIMÉ CULTE

La série animée «Il était une fois... La vie» continue de livrer les secrets du corps humain aux nouvelles générations. Guidés par Maestro, les enfants découvrent le fonctionnement des organes. Les 26 épisodes sont à (re)voir sur Netflix.