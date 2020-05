Fête des mères : une sélection de cadeaux sport

Après deux mois confinées chez elles, les mamans sportives ont envie de reprendre l'entraînement. Et les marques rivalisent d'inventivité et de créativité pour les accompagner au quotidien. Voici notre sélection d'idées cadeaux à offrir le 7 juin, à l'occasion de la Fête des mères.

La montre pour un suivi personnalisé

© Suncoo

Cette montre intelligente, au design épuré et déclinée en cinq coloris, aidera toutes les mamans pendant l’entraînement grâce une assistance évolutive personnalisée.

Elle permet également d’obtenir un suivi holistique 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, avec l’indication du nombre de pas, la qualité du sommeil, le stress ainsi que la récupération. Un petit bijou signé Suunto, tout droit venu de Finlande.

Montre connectée Suunto 3, Suunto, 229€.

Des baskets à l'amorti aérien

© Reebok

Pour le dixième anniversaire de la Nano, Reebok a sorti le nouveau modèle Nano X décliné en neuf coloris pour que chacun puisse trouver la paire qui ira avec sa tenue de sport. «Technologie de pointe, stabilité inégalée, flexibilité idéale pour la course et mousse haute densité ultra confortable sont les atouts de cette nouveauté», assure la marque. Plus d’excuse pour ne pas suivre sa séance de fitness quotidienne.

Baskets Nano X, Reebok, 129,95 €.

Le pistolet de massage dernier cri

© Active Hero

Très en vogue aux Etats-Unis, le pistolet de massage débarque en France et séduira toutes les mamans sportives grâce à sa thérapie par percussion. Cet appareil dernier cri favorise la détente musculaire grâce à quatre vitesses de massage, allant de 1.800 à 3.200 tours par minute ce qui équivaut à un massage manuel réalisé par un professionnel. Le modèle Pure FX développé par la marque Active Hero s’utilise aussi bien avant que pendant ou après les entraînements. Il est fourni avec quatre embouts de massage interchangeables.

Appareil de massage Pure FX, Active Hero, 149,90€

Le legging gainant

© AZ/AR

La nouvelle marque de vêtements de sport AZ/AR dévoile un legging bleu-gris ultra gainant qui conviendra notamment pour les cours de yoga ou un jogging matinal. Sa taille haute couvre le nombril. Une petite poche placée à l’arrière très pratique offre la possibilité de glisser ses clés ou un téléphone lorsque l’on part faire quelques foulées hors de la maison.

Legging Dune, AZ/AR, 75€.

La brassière contre les irritations

© Zsport

Il est primordial de préserver sa poitrine lorsque l’on fait du sport, que ce soit pour un jogging, une séance de cross-fit ou une partie de tennis. Cette brassière de la marque Zsport qui grâce à son dos nageur permet une grande amplitude de mouvement, assure également un parfait maintien. Elle est confectionnée dans un tissu doux qui ne provoque pas d’irritations après avoir transpiré.

Brassière Virtuosity, Zsport, 51,90€.