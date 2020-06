Pavillon bleu : 401 plages labellisées en France en 2020

Le classement des plages les plus propres de France a été dévoilé ce mardi 9 juin. Comme chaque année, Pavillon bleu, label international de tourisme durable remis aux communes et aux ports de plaisance qui mettent en œuvre une politique touristique respectueuse de l’environnement, a révélé son palmarès 2020. Avec 401 plages labellisées dans 188 communes, un nouveau cap vient d’être passé en France Métropolitaine et en Outre-mer.

La barre des 400 plages reconnues Pavillon bleu, premier écolabel pour les plages et les ports de plaisance au monde bien connu des visiteurs Français et internationaux, a été dépassé dans l’Hexagone. Un record depuis la création du petit drapeau, il y a 35 ans. A leurs côtés, 106 ports de plaisance, dont celui de la Madrague, ont également été récompensé pour leurs efforts. Au total, 507 sites se sont vus attribuer cette année le convoité label.

Des critère strictes de designation

Des sites qui s’engagent donc à respecter des critères strictes pour préserver leurs côtes, leurs eaux, leurs fonds marins mais qui vont également plus loin. Outre l'«environnement général du site », la « gestion de l’eau et du milieu », la «gestion des déchets », les sites doivent aussi assurer l'«éducation et la sensibilisation du public à l’environnement » afin d'obtenir l'écolabel.

Alors que la labellisation est une démarche volontaire des communes et ports, plus de 95 % ont renouvelé cette année leur engagement auprès du célèbre Pavillon bleu, qui leur assure une belle visibilité auprès des visiteurs français et internationaux, puisqu’il est gage d’une qualité environnementale exemplaire.

[Jour-J] Découvrez le Palmarès des plages et ports de plaisance labellisés dans chaque région Rendez-vous cet été sur les plages et ports de plaisance Pavillon Bleu Retrouvez la liste des lauréats dans le dossier de presse 2020 : https://t.co/MEsRA9L5l9 #PalmarèsPB2020 pic.twitter.com/NuJ1jJYuoe — Pavillon Bleu France (@PavillonBleu) June 9, 2020

L’Occitanie, la Provences Alpes Côte d’azur et les Pays de la Loire dans le top 3

Avec 128 sites, plages et ports confondus, arborant le drapeau bleu, l’Occitanie fait figure de très bonne élève. Elle arrive en tête des régions recensant le plus de sites labellisés, talonnée par la région Paca, qui référence de son côté 127 sites.

Les Pays-de-la-Loire se placent sur la troisième marche du podium, avec 50 plages et ports récompensés.

La Bretagne et la Nouvelle Aquitaine viennent clore ce top 5, avec respectivement 45 et 36 sites labellisés.

17 nouveaux lauréats en 2020

Douze nouvelles communes et leurs plages, à l’instar de celle de Ruppione en Corse ou celles d’Anthéor et de Bouloris à Saint Raphaël, et sept nouveaux ports se sont vu remettre ce label.

Dans le monde, 3 895 plages et 691 ports de plaisance peuvent se targuer de faire flotter le petit drapeau bleu. La France arrive à la quatrième place des pays à compter le plus de sites labellisés.

