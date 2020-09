Journées du patrimoine : Etam dévoile les coulisses de fabrication du soutien-gorge

Les journées du patrimoine se tiendront les 19 et 20 septembre. A l’occasion de cette 37e édition, Etam proposera une plongée au cœur de son savoir-faire corsetier à travers une exposition gratuite dans son flagship parisien.

Des millions de femmes en portent tous les jours. Mais comment est fabriqué le soutien-gorge, dont le premier prototype - il s’agit à l’époque d’un corset divisé en deux parties - est présenté par Herminie Cadolle en 1889 lors de l’exposition universelle ? Aujourd’hui, sa forme a évidemment évolué, mais les gestes précis des corsetières restent les mêmes. De l'esquisse au produit final, la griffe de lingerie Etam propose de dévoiler les dessous de son savoir-faire corsetier depuis 1916. L’occasion pour la marque de célébrer son patrimoine et le travail des « petites mains » tout en dévoilant le processus de fabrication d’un soutien-gorge prototype.

Plus de 40 opérations réalisées à la main

Le dispositif scénographique de cette exposition gratuite, installée à l’étage du flagship de la marque au 16 rue Halévy, avec vue sur le Palais Garnier, retracera les étapes de fabrication et les gestes méticuleux des couturières pour élaborer un prototype. Avec pas moins de trente pièces à assembler et de quarante-quatre opérations réalisées à la main, le bustier Panama servira de modèle à ce processus de fabrication. Alors que plus de 5000 prototypes sont élaborés chaque année par une soixantaines d’expertes au sein des ateliers historiques de la marque, cette initiative réservera une plongée au cœur des dessous de la mode.