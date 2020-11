Noël 2020 : les cadeaux éthiques, écolos ou made in France à mettre sous le sapin

Les cadeaux responsables devraient être plébiscités à Noël. Alors que cette année, 80% des Français souhaitent offrir et recevoir des cadeaux « qui ont du sens », selon un sondage Toluna pour Hubside, il n'est pas toujours simple de savoir où donner de la tête pour trouver de jolis présents éthiques.

Pourtant, les marques écoresponsables, écologiques, locales ou encore vegan n'ont jamais été aussi nombreuses. Mode, beauté, déco, jeux pour enfants, cette sélection aussi design que responsable offre un tour d'horizon des pièces à ajouter sur sa liste, pour satisfaire des consommateurs soucieux de préserver la planète. En effet, plus de 45 % des Français opteraient pour des cadeaux écoresponsables ou Made in France à Noël.

La pochette écoresponsable

Parce qu'on a toujours besoin d'une petite pochette, depuis 2014, la griffe française Petite Mila séduit aussi bien les amatrices de mode que Chanel et les galeries Lafayette, avec ses pochettes et tote bags à messages conçus en coton biologique dans une démarche éthique. Outre ses incontournables modèles aux slogans toujours aussi efficaces et imprimés en France, la marque lance pour les fête trois nouvelles pochettes en demi-lune, certifiées Gots (textile biologique) et au design inspiré de la culture amérindienne sur lesquelles trônent, au choix, trois symboles : l’arc en ciel (photo) pour l’union de la terre et du ciel, la plume, symbole porte-bonheur, ou un univers floral pour célébrer la nature.

Petite trousse Chenoa, Petite Mila, 20 €.

Le kit beauté sans plastique

Pour lutter contre les emballages polluants, les « savons » solides ont opéré leur grand retour. Avec son coffret « Trio bye bye plastique », Unbottled met à la portée de tous, le nécessaire pour prendre soin de soi avec plaisir tout en préservant la planète. Pour les fêtes, la marque rassemble ses best-sellers dans un coffret en édition limitée. Un trio résolument gagnant composé d’un nettoyant visage, un gel douche et un shampoing solide élaborés à partir de produits naturels sans savon, sans sulfate, sans silicone et vegan.

Trio Bye Bye plastique, Unbottled, 29,90 €.

L'atelier enfant pour créer du papier à planter recyclé

Sensibiliser les enfants au recyclage et à l’écologie de façon ludique et créative, telle est l’ambition de l’atelier écoresponsable Plant It, imaginé par Dujardin. Grâce à lui, les enfants pourront fabriquer de jolies cartes à planter, à partir de papier qu’ils auront trouvé chez eux et qu’ils auront eux-mêmes recyclé. Presser de vieux morceaux de papier, ajouter les graines, sélectionner l’emporte-pièce de son choix et le tour est joué. Un atelier conçu en plastique biosourcé et sans emballage plastique superflu.

Plant it, Dujardin, 29,90 €.

Des planches décoratives et green

Allier élément de décoration vintage et apprentissage, tel est le parti-pris de la jeune marque Les jolies planches. L'entreprise, qui se définit comme une maison d’édition intello et déco, signe de belles illustrations à afficher fièrement chez soi et fabriquées en toile de coton waterproof, et imprimées avec des encres écologiques par un imprimeur d’art valorisant le savoir-faire Made in France. Carte des vignobles (photo), planisphère céleste, plan de Paris datant de 1922, cartographie des légumes du potager datant du 19 siècle et créée en partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, ou pour les enfants d’élégants abécédaires ou encore de jolies cartes de France, le choix ne manque pas. Et pour chaque planche achetée, un arbre est planté.

Carte de France vinicole, Les jolies planches, 60 €.

La machine à café responsable

Fabriquée en Vendée, recyclable et pensée pour être facilement réparable, la machine a café Ek’Oh de Malengo joue la carte de l’écoconception et de la durabilité. Pour les fêtes, elle se pare de trois nouveaux coloris : doré, rose irisé et argenté. A associer aux dosettes 1, 2, 3 Spresso, torréfiées et fabriquées en France en papier de fibre naturelle respectueux de l’environnement.

Machine Ek’Oh, Malengo, 150 €.

des décorations et jouets en bois pour enfants

Lancé en 2018, l’Atelier Gabrielle conçoit des jouets et accessoires de décoration, guidé par une démarche éthique, durable et protectrice de l’environnement. Il signe de jolis objets décoratifs à personnaliser (photo) et a également lancé sa collection de jouets Gaïa, fabriquée en bois issu de forêts françaises gérées durablement. Dans la continuité de sa démarche responsable, un arbre est planté pour chaque accessoire acheté.

Grand nuage personnalisable, Atelier Gabrielle, 55 €.

Une semelle en pneu recyclé

Née il y a deux ans, la marque de sneakers Oth donne une seconde vie aux pneus usagés. Alors que six pneus arrivent en fin de vie toutes les secondes en Europe, elle a fait le choix de les recycler afin de concevoir les semelles de ses sneakers. Des baskets au design intemporel fabriquées intégralement en Europe, afin de réduire l’empreinte carbone de ces modèles. Un pari qui paye puisque pour trois paires produites, un pneu est recyclé. La marque, qui s’apprête à changer de nom et deviendra Ota des janvier 2021 pour s’exporter hors des frontières européennes, travaille également sur un modèle conçu en fibre de banane, 100 % biodégradable.

Glencoe, Oth, 160 €.

Le sweat 100 % écolo

Lauréat du Prix Coup de cœur lors de la première édition des Trophées de la mode circulaire organisée fin octobre à Lille, Hero a fait le pari du recyclage et du made in France avec ses sweats fabriqués près d’Amiens, intégralement en matières recyclées à partir d'anciens vêtements et de bouteilles en plastique. Une approche qui, pour chaque sweat, permet d’économiser 8000 litres d’eau. Pour Noël, le sweat à col rond proposé en six coloris est disponible. Pour aller plus loin, huit autres marques ont été récompensées dans différentes catégories lors des Trophées de la mode circulaire. Parmi elles : tbs, 1083, Les trois tricoteurs ou encore Laines paysannes.

Sweat col rond, Hero, 75 €.

Le calendrier à planter et plus encore

En panne d’idées ? Le site Dream act foisonne d’une centaine de petites marques engagées, écoresponsables, green à glisser au pied du sapin. Mode, déco, bien-être, épicerie… Ce e-shop créé il y a cinq ans est une vraie caverne d’Ali Baba pour consommateurs responsables. Parmi elles : Growing Paper signe notamment des calendriers ensemencés (photo) qui permettront de faire pousser salades, coquelicots, carottes ou fleurs des champs. Comment ? En plantant à la fin du mois son papier ensemencé dans son jardin ou sa jardinière. Et pour mieux cerner les marques référencées, le site a imaginé une série de logos qui permet de connaître en un clin d’œil et pour chaque produit l’engagement des marques : fabrication locale, zéro déchet, composition bio, rémunération équitable, matière recyclées, solidarité ….

Calendrier Growing Paper, sur Dream act, 12,96 €.

La box beauté et fantaisie écoresponsable pour les enfants

Mademoiselle Confettis, box écoresponsable et made in France de cosmétiques et d'accessoires pour les fillettes de 6 à 12 ans, signe une jolie édition limitée pour Noël dotée de six produits soigneusement sélectionnés : vernis brillant, crème pailletée, tatouage doré, bracelet tendance … Elle peut s’offrir seule ou pour prolonger l’expérience, accompagnée d’une carte abonnement qui permettra de recevoir, tous les deux mois, un coffret agrémenté de nouveaux produits, accessoires ou gourmandises selon le thème du moment : hiver, vacances d’été, rentrée.

Noël étoilé 6-12 ans, Mademoiselle Confettis, 35,90 €. Existe aussi en grand format.

Le jeu qui sensibilise aux enjeux climatiques

La préservation de la planète passe par la jeune génération. Afin de sensibiliser les plus petits aux questions environnementales tout en s’amusant, Nathan lance cette année son jeu coopératif Plouf les pingouins, dont les pions sont en bois et le plateau en tissu. L’objectif : placer tous les pingouins sur la banquise avant qu’elle ne fonde. Dès 3 ans.

Plouf les pingouins, Nathan, prix moyen 22,98 €.

Le guide de voyage zéro carbone

Les envies d'évasion se font de plus en plus ressentir. Pour les voyageurs qui souhaitent limiter leur impact sur la planète en évitant d'emprunter l'avion et la voiture, Lonely Planet a lancé son guide « Voyages Zéro carbone (ou presque)». Une sélection d'itinéraires en Europe et au-delà pour voyager plus green en train, à vélo ou par la mer. Le temps par exemple d'un week-end à Londres ou à Turin, ou d'un voyage au long cours d'une, deux ou trois semaines en se lançant dans une odyssée ferroviaire en Norvège.

Voyages zéro carbone ou presque, Lonely Planet, 22 €.

L'arbre à bijoux design et résolument green

Une démarche design et responsable. Lancée il y a un peu plus d’un an, la start-up Edobois transforme l’arbre à bijoux en véritable objet décoratif aux formes directement inspirées par la nature et aux lignes épurées. Des objets esthétiques résolument responsables, fabriqués en France à partir de bois issu de forêt gérées de manière durable et raisonnée, et envoyés dans des emballages respectueux de l’environnement. Pour chaque arbre à bijoux acheté, un arbre est planté.

Le conquérant, Edobois, 24,90 €.

Huit box pour soutenir les jeunes créateurs

Pour soutenir les jeunes créateurs et les petites entreprises françaises, La Fine équipe a lancé pour Noël la Superbox. Au total, une gamme de huit box regroupant plus de 50 créateurs. Déclinées autour de six univers - beauté, Noël, éco friendly, homme, femme, gastronomie - chaque box est dotée de produits originaux au design ultra soigné : montre, gourde, bijoux, écharpe, bière, épicerie fine, cosmétique bio… Ces coffrets truffés de belles surprises sont à choisir selon le profil de l’intéressé.

La Superbox de La Fine équipe est en prévente sur Ulule avec tous les détails des produits. A partir de 25 euros et jusqu’à 79 euros pour la maxi Box.

Le pull recyclé du Slip Français

Engagé dans une démarche responsable, Le slip français mise sur une mode fabriquée localement dans des matières écoresponsables entre coton bio, matières recyclées ou en laine française. Parmi les nouveautés : le pull Rico est composé à 70 % de laine recyclée. Existe en deux coloris. Egalement disponible pour femme.

Le Rico, Le slip français, 160 €.

L'horlogerie green

Née de l’envie de préserver les fonds marins en recyclant le plastique déversé chaque année dans les océans, la marque Awake signe des montres pensées pour durer tout en limitant l’impact sur l’environnement. Présentée lors du sommet du G7 à Biarritz, le modèle emblématique Bleu Nato se recharge à l’énergie solaire et est doté d’un bracelet conçu en plastique recyclé. La collection féminine Odyssée est de son côté déclinée en matériaux durables et elle aussi rechargeable grâce à l’énergie solaire.

La bleu nato marine, Awake, 195 €. Odysée nénuphar, Awake, 189 €.