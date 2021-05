NBA : les 5 meilleurs cadeaux à offrir à un fan

En suivant quelques règles de base, il est finalement assez simple de combler un fan NBA, avec des cadeaux savamment choisis. La règle numéro 1 : soyez à l'écoute pour éviter la faute de goût.

Un maillot pour faire sensation

Avant de partir en quête d'un maillot pour un(e) ami(e), menez l'enquête. Si on n'offre pas un maillot du PSG à un fan de l'OM, on n'offre pas non plus un maillot des Celtics à un fan des Lakers. Si vous êtes sûr de votre coup, rendez-vous sur la boutique officielle de la NBA en Europe, pour choisir. Chaque équipe dispose de plusieurs jeux de maillots (domicile, extérieur, mais aussi des éditions spéciales plus ou moins réussies, comme la Earned ou la City), et il y a forcément de quoi trouver son bonheur. Attention, certains coloris font débat, comme ce maillot jaune édition Earned du Miami Heat. Là, ça passe ou ça casse. Au niveau de la qualité, le modèle Swingman est très satisfaisant, même s'il est onéreux.

Maillot Swingman édition Earned, 99,95 €

Une coque de smartphone qui en dit long

Plus discrète qu'un maillot, la coque de téléphone est un excellent moyen d'afficher sa passion. Chez Casetify, plusieurs modèles existent, aux couleurs des trente franchises de la ligue. De notre côté, nous avons un petit faible pour l'édition en cuir de la couleur du ballon. Elégante, avec une texture très agréable, elle vous transporte immédiatement au coeur de l'action. Idéal pour s'occuper les mains pendant un match à enjeux.

Coque NBA, Casetify, à partir de 45 €

Du sportswear de qualité

La marque New Era, bien connue des fans de sportswear, livre cette année une collection complète dédiée à la NBA. Ensoleillée à souhait, elle est d'ailleurs appelée «Summer city». Attention, seules trois équipes sont concernées : les Lakers de Los Angeles et le Heat de Miami et les Bulls de Chicago. On émet quand même quelques doutes sur ce dernier choix, car Chicago est souvent plongé dans le froid. Mais la collection est sacrément réussie, que ce soit au niveau des débardeurs, des t-shirts ou des casquettes, avec une petite touche d'originalité qui fera fureur cet été.

Collection Summer City, New Era, à partir de 29 €

Un pass pour regarder les matchs

Un fan de basket NBA aime, en général, regarder des matchs, à toute heure du jour et de la nuit, ce qui pose de nombreux problèmes logistiques. Pour faire, le NBA League Pass est un must. Cet abonnement permet de regarder tous les matchs de la saison et des playoffs, que ce soit en direct ou en différé, d'avoir accès aux statistiques avancées, aux meilleures actions, et même aux grands classiques. Que ce soit sur son smartphone ou sur sa box, l'offre est énorme et peut vite se révéler addictive. Pour un confort maximum, on conseille le League Pass premium, qui permet d'avoir accès à 100% du contenu, mais le «Team Pass» constitue aussi une bonne entrée en matière.

NBA League Pass, à partir de 53,99 € pour la formule «Team Pass»

Un ballon taillé pour l'action

Attention, débat en perspective. Depuis cette année, Wilson est redevenu le fournisseur officiel de la ligue nord-américaine à la place de Spalding, qui a bercé tous les ados français depuis les années 1990. Seulement voilà, Wilson ne propose toujours pas à la vente la nouvelle balle NBA sur son site. En revanche, il est toujours possible de trouver une version Spalding authentique sur Internet, même si elle est très chère (150 € environ).

Dans le même temps, Wilson vient de dévoiler son modèle pro pour la Basketball Africa League, à la fois sobre et réussi. Le tournoi aura lieu entre le 16 et le 30 mai, il s'annonce très cool, donc, soyez patient ou craquez tout de suite, le choix vous appartient.

Ballon Evo NXT Basketball Africa League, Wilson, 89,95 €