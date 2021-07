Soldes : les 10 tendances mode de l'été 2021 à ne pas manquer

Les soldes ont démarré ce mercredi 30 juin. Alors que le premier week-end de démarques est l'occasion parfaite de garnir son dressing des tendances de l'été à moindre frais, quelles sont les pièces à adopter pour les vacances ?

Robes XXL, motifs fleuris, dos dénudé, short en denim donnent le tempo cette saison. Déjà plébiscité l'année dernière, le fameux crop top tient toujours la corde (y compris dans l'actualité). Coté couleur, le jaune flamboyant et ses déclinaisons ocre et terra cota ont la cote. Sans oublier le pastel, à qui toutes les marques ont dit «oui» cette saison.

L'incontournable robe longue

Elle est partout. A fleurs, unie, s'arrêtant au niveau de la cheville ou frôlant les orteils, la robe longue est LA pièce de l'été. Vaporeuse et légère, ample ou cintrée sous la poitrine, à bretelles ou à manches courtes et même longues, difficile de passer à côté.

Le crop top au top

N'en déplaise au président Emmanuel Macron - peu adepte du crop top à l'école - cette pièce est incontestablement l'un des must-have de l'été. Ça tombe bien, en bord de mer, pas question de polémiquer. Nombril à l'air et épaules dénudées se marient avec le décor.

Le rose pastel se taille la part du lion

Star des collections estivales cette année, le pastel affiche la couleur. Lila, vert, jaune, bleu... il se décline dans tous les coloris. Mais sur le haut du podium, le rose poudré a une longueur d'avance cet été.

Les motifs floraux fleurissent

Les motifs fleuris, à l'esprit champêtre, ne quittent jamais vraiment les collections estivales. Top, short, robe... les fleurs poussent partout, comme sur cette robe ouverte sur le plexus, un autre petit détail plébiscité par les créateurs cette saison.

La pièce 100 % blanche

Le total look blanc fait encore son effet cet été. Robe longue en voile de coton, combinaison en lin, le blanc s'impose dans les collections pour un effet minimaliste chic.

La robe en maille a la cote

L'esprit des seventies est incontestablement de retour dans les collections. Outre, le tie and dye, imprimé star des années 1970 et du mouvement hippie, la robe en crochet, ou plus discrète en maille fine, opère son retour. Une tendance crochet qui se décline sur toutes les pièces du vestiaire : robe, bien sûr mais aussi top, chapeau, short et même maillot de bain.

Le dos nu fait son effet

Le dos se dévoile cette saison. Quand les décolletés ne sont pas plongeants, les dos nus fleurissent. Robe et top dévoilent ainsi leurs arrières, entre total look ou jeu de laçage.

Le short en denim

Grand classique des journées d'été, le short en jean ne se démode pas. Plus ou moins court, en version taille basse et taille haute, et même en version bermuda, il s'invite plus que jamais dans la valise d'été.

Le jaune couleur de l'été

C'est l'autre tendance colorimétrique de la saison. Le jaune joue des coudes avec le pastel. Il se décline d'ailleurs dans des tons clairs comme plus flamboyants, offrant un camaïeu résolument inspirant.

Le vichy persiste et signe

Parmi les imprimés forts de la saison, le Vichy, immortalisé par Brigitte Bardot, n'a pas dit son dernier mot. En rouge chez Zara, en vert avec Billabong, en noir pour La redoute, en bordeaux chez Mango, les marques s'entichent de ses carreaux. Robe, top, short et même pantalon, aucune pièce n'y échappe.