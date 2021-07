Mode : Les 10 robes de l’été 2021 à ne pas manquer

Les robes ont les faveurs des créateurs. Star des collections printemps-été 2021, c'est la pièce à glisser dans sa valise et à porter sans hésitation cet été.

Ça tombe bien, la robe se décline sous toutes les coutures. Longue, XXL ou courte, fleurie ou monochrome, décolletée devant ou derrière… tout est possible cet été. Les griffes jouent la carte de la diversité. Ces dix modèles décryptent les tendances qui vont faire la saison. Des pièces à adopter selon ses envies.

La saison des fleurs

Les motifs floraux sont partout cet été. Des petites fleurs, version liberty, aux imprimés plus volumineux (photo), elles poussent comme des herbes folles et s'invitent sur tous les modèles, des robes les plus longues aux plus courtes.

La version XXL

Cet été, la robe est longue, voire très longue. Elle descend jusqu'aux chevilles, n'hésitant pas également à glisser jusqu'aux petons. Une robe XXL qui laisse, en prime, le corps libre de ses mouvements.

Le retour des smocks

La robe à smocks, un froncé très serré, opère son grand retour. Souvent considérée comme une pièce chic portée par les petites filles, la robe à smocks investit le dressing de leurs aînées dans un style plus contemporain, comme ici dans une version monochrome.

LA ROBE BLANCHE

En lin, en coton, brodée, décolletée, à col bateau... la robe blanche impose son style minimaliste et fait craquer tous les créateurs. Une pièce idéale pour les soirées d'été.

Du court toujours

La robe longue a beau jouer les stars cette année, la robe courte ne compte pas se laisser voler intégralement la vedette. Elle joue avec les codes entre imprimés phares de la saison - des fleurs, des pois - ou blancheur immaculée.

La touche glamour

C'est le petit détail du moment. Les robes s'ouvrent délicatement sous la poitrine pour laisser apercevoir un millimètre de peau. Elle affiche ici un joli noeud, qui n'est pas sans rappeler une autre mode à nouveau en vogue : le fameux t-shirt noué au-dessus du nombril, des années 1980.

Le modèle long minimaliste

Qu'elle soit plus ou moins près du corps, la robe longue est incontestablement la star de l'été. Elle s'affiche ici dans toute sa simplicité : sans manche, fluide et dans un rose poudré, couleur incontournable cette saison.

La tendance dos nu

Cet été, le dos se dénude. Top, robe, cette tendance résolument glamour et élégante fait des émules.

Des effets de manches

La robe fait des effets de manches cette saison. Bouffantes, tombant sur les épaules, mi-longues, longues, les manches adoptent toutes les coupes, des plus audacieuses au plus chic.

la robe vaporeuse

La légèreté est de mise. Si les robes se font longues cet été, elles jouent la carte de la volupté. Les matières légères volant au vent sont incontestablement au rendez-vous.