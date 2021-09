Fairmoove : la plate-forme qui veut simplifier l'accès au tourisme durable

Le tourisme durable a une nouvelle vitrine. Lancée en juin dernier, Fairmoove propose de simplifier l'accès à un tourisme plus responsable et valorise les bonnes pratiques mises en place par le secteur.

Les habitudes changent, l’impact environnemental est dans tous les esprits et le tourisme est, ces dernières années, pointé du doigt. Dans ce contexte, Fairmoove, contraction de « déplacement » et « équitable » en anglais, ambitionne de devenir « la vitrine d’un tourisme positif », explique son fondateur Jean-Pierre Nadir. Parce que selon cet ancien créateur d’Easyvoyage « supprimer le tourisme est une hérésie » - il emploie 20 % de la population mondiale - il faut en revanche repenser le modèle.

Des bonnes pratiques valorisées

Comment ? En valorisant les bonnes pratiques : consommation locale, circuit court, réduction du gaspillage, écohabitation, politiques sociale et éthique, progrès technologiques en matière de transport. « Je suis convaincu qu’il y a des gens qui agissent bien et ne sont pas forcément mis en avant. Il faut les valoriser », note ainsi Jean-Pierre Nadir.

Concrètement, le site s’appuie sur une sélection rigoureuse et cinq labels référents - TraveLife, Ecolabel européen, Clef verte, EarthCheck et Green Globe - pour proposer une offre variée, allant de l’activité près de chez soi au séjour à l’étranger, en passant par un week-end dans des hébergements insolites.

Sélection et transparence

Il a sélectionné moins d'1 % des hôtels au monde, et met en avant près de 1000 établissements aux initiatives vertueuses, attribuant à chacun une note calculée en fonction des démarches écoresponsables mises en place par l'établissement. Côté transports, il favorise les vols directs et ne propose pas de vols longs courriers d'une durée inférieure à quatre jours. Des séjours zéro carbone, accessibles en train sont également référencés. Sans compter que pour permettre aux voyageurs de compenser l'impact de leur voyage, le site leur propose par ailleurs un calculateur d’empreinte carbone, qui leur permettra de planter des arbres grâce à leur partenaire Tree for you.

Mais plus encore, le site veut jouer la carte de la transparence. « Sur l’exemple de la marque de vêtement Faguo, qui détaille tout de l’origine de leurs produits, on a fait pareil », explique son fondateur. Ecologie, éthique, confort, service, restauration, tout est détaillé.

Ainsi, si tous les hébergements ne sont pas 100 % écologiques, tous développent en revanche des pratiques à impact positif, et se sont déjà engagés sur la voie d'un tourisme plus responsable. «Plein de petits pas font souvent de plus grands bonds», estime Jean-Pierre Nadir, qui prône une valorisation des logiques vertueuses.

Des voyages responsables qui ne sont d'ailleurs pas forcément plus chers selon lui, mais tout simplement plus intelligents, plus rationnels. Ils sont toutefois plus difficiles à identifier. «Et ça, c’est mon travail », conclut-il.