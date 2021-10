Ces baskets emblématiques de Marty McFly estimées à 6000 euros mises aux enchères

Les sneakers de collection ont la cote. Pour les fans de «Retour vers le futur», une réédition rare des Nike Mag Back to the Future, modèle culte porté par Marty McFly, sera mis en vente jeudi 4 novembre, à Lyon, par la maison Artenchères.

Apparu à l’écran en 1989 dans le second volet de la franchise, ce modèle a donné lieu à une scène culte. Dans le long métrage, Marty voyage dans le temps jusqu'à l'année 2015 et enfile sa paire de Nike Mag, équipée d'un laçage automatique et de leds électroluminescentes.

Une réédition limitée à 1500 pièces

Ce modèle culte, initialement porté par Marty McFly campé par Michael J. Fox, a inspiré Nike. En 2011, la marque a ainsi lancé une réédition, limitée à 1500 exemplaires, au profit de la Fondation Michael J. Fox pour la recherche sur la maladie de Parkinson, dont souffre l’acteur américain depuis le début des années 1990. C’est l’un de ces rares modèles dotés des mêmes lumières mais ne se laçant pas automatiquement, qui sera mis en vente jeudi.

Elles sont estimées entre 6000 et 8000 euros. Les enchères débuteront à 18 h sur place mais aussi en live sur Interenchères & Drouot.

Pour mémoire, en 2015, Nike avait également lancé une nouvelle édition de ce modèle emblématique. Une paire, qui cette fois se laçait automatiquement, presque comme dans le film.