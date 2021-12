Noël 2021 : les tendances déco pour les tables de fêtes

Les styles de décoration de tables pour les fêtes évoluent au fil de l'air du temps et des tendances. Chaque année, il faut faire son choix parmi une vaste proposition de la part des enseignes qui rivalisent d'inventivité pour nous enchanter.

Telle une toile vierge, la table du Réveillon se pare de couleurs et d’accessoires qui par petites touches composent un paysage où les regards des gourmands auront plaisir à se poser. Votre Noël sera-t-il traditionnel ou plus audacieux ? Voici quelques jolies propositions à shopper (ou à copier).

Un style brut chez Villeroy et Boch

© Villeroy & Boch

Du chic à l'état pur. Manufacture Rock Granit, assiette plate, 25 cm, grise, 19,99 euros.

De la magie chez Sostrene Grene

© Sostrene Grene

Et du rouge pour la tradition. Décoration pomme à 2,08 euros, photophore à 4,19 euros.

la carte de la transparence chez maison du Monde

© Maison du Monde

Une table toute en légèreté. Lot de 6 verres à vin Aram, 23,94 euros.

Un air de campagne chez H&M Home

© H&M Home

Un retour au rustique pour un moment de chaleureuse convivialité. Panier de rangement à deux étages en rotin, 39,99 euros.

Elegance intemporelle chez Zara Home

© Zara Home

Un peu de solennité pour que reste gravée la réunion de famille. Flûte verre cristallin taillé, 7,99 euros; vase mercurisé, 9,99 euros; chandelier émaillé à partir de 29,99 euros.

DES TONS PASTELS CHEZ CONFORAMA

© Conforama

Pour un Noël enchanté doux comme de la guimauve. Beurrier Léon, 2,99 euros; crackers, 8,99 euros.

Réceptions magiques chez AM.PM.

© AM PM

Une simplicité naturelle enchanteresse. Guirlande feuille en métal Lefolia, 29 euros; assiette plate grès émaillé, Altadill, 39 euros.

Un Noël doré chez Merci

© Merci

Du doré pour accueillir les agapes avec majesté. Assiette en porcelaine doré, à partir de 9 euros ; nappe en lin lavé à partir de 105 euros; bobine lumineuse à partir de 36 euros.

DE LA CHALEUR CHEZ ALINÉA

© Alinéa

Une atmosphère parfaite pour se remémorer ensemble nos plus beaux souvenirs. Photophore Prescy, 4 euros.

Des fêtes scintillantes chez Habitat

© Habitat

Contrastes et jeux de reflets. Assiette Ruth, à partir de 53,40 euros ; chandelier Klein, 55 euros ; carafe, 29 euros.

UNE TABLE INFORMELLE CHEZ KAVE HOME

© Kave Home

Parce que ce qui compte c'est l'instant. Ménagère de 16 couverts Lite, 89,99 euros; chemin de table, 19,99 euros.