Le zoo de la Flèche a ouvert ses réservations d’hébergements pour 2023

Incontournable depuis l’émission «Une saison au zoo», chaque année le zoo de la Flèche propose de passer la nuit dans ses lodges implantés face aux ours polaires, aux guépards, aux tigres de Sumatra ou encore aux loups arctiques. Il a ouvert ce lundi 13 décembre, ses réservations pour la saison 2023.

Plébiscités par 15.000 hôtes en 2021 et ce malgré six mois de fermeture, ces prestations haut de gamme rencontrent un franc succès depuis l’inauguration du premier lodge en 2013. Et en près de dix ans, le parc animalier sarthois, troisième site touristique le plus fréquenté en région Pays de la Loire, a élargi son offre.

6.600 séjours accessibles en 2023

Avec aujourd'hui vingt lodges ouverts au public, ce sont 6.600 séjours, que le site met en vente pour la saison 2023. Avec à la clef une expérience immersive : dormir au plus près d’espèces menacées qui évoluent dans des environnements identiques à leur habitat naturel.

Côté tarif, ces lodges sont commercialisés à partir de 155 euros par personne pour observer par exemple, les lémuriens. À partir de 225 euros pour passer la nuit devant le roi de la savane ou encore dès 285 euros pour rêver face aux ours polaires. Cette prestation de standing comprend la nuit, le dîner, le petit-déjeuner ainsi qu'un accès au parc. Un parc qui dès 2014 avait mis en lumière le travail de ses soigneurs et sa mission de préservation des espèces dans la série documentaire «Une saison au zoo», accueillant en 2019 avant la crise sanitaire, 410.000 visiteurs, venus découvrir les plus de 1.500 espèces qu'il abrite.