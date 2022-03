Essence : tout savoir sur l'opération «carburant à 1 euro» lancée par Casino aujourd'hui

Alors que les prix de l'essence et du gasoil n'en finissent plus d'atteindre des sommets sur fond de guerre en Ukraine, l’enseigne Casino lance, à partir de ce vendredi 11 mars et jusqu'à demain samedi, une opération commerciale d’ampleur en proposant le litre de carburant à 1 euro dans ses stations-service.

Une opération commerciale qui vient ainsi contrer la forte hausse des prix du carburant à la pompe : désormais, celui-ci dépasse dans de nombreuses stations le seuil des 2 euros par litre, voire 2,50 euros, mettant à mal nombre de conducteurs qui doivent continuer de remplir leur réservoir.

Dans le détail, cette promotion sera valable dans plusieurs dizaines des 234 magasins Géant Casino équipés d’une station-service.

Bon à savoir, tous les carburants seront éligibles à cette offre. Une fois le plein fait, le remboursement de la différence se fera sous forme d’un bon d’achat, à retirer à l’accueil de son supermarché, entre vendredi 11 et samedi 12 mars, et valable jusqu’au dimanche 13 mars sur tout le magasin, dès 100 euros dépensés. La liste des stations-service participantes, ainsi que l'ensemble des conditions, sont consultables ICI.

Comme Casino, d’autres enseignes se sont mobilisées pour aider les consommateurs à faire face à cette flambée des prix. Ainsi, Leclerc et Intermarché ont proposé le weekend dernier le carburant à prix coûtant en rognant sur leur marge.