Rentrée scolaire : pourquoi l’UFC-Que Choisir appelle à ne plus acheter de stylos-billes aux enfants

L'association UFC-Que Choisir a analysé la composition des fournitures scolaires. Elle a relevé la présence de composés nocifs dans 40 % des produits, notamment les stylos-billes.

L’association de consommateur UFC-Que Choisir a publié, ce jeudi 25 août, les résultats de nombreux tests montrant la présence de composés nocifs dans 40% des fournitures scolaires qui ont été analysées pour l’occasion. Avec cette étude, la première association de consommateurs de France a la preuve que les grandes marques productrices de fournitures scolaires exposent assez largement les enfants à des doses importantes de composés toxiques, cancérogènes, allergisants ou à des perturbateurs endocriniens. Des résultats inquiétants à quelques jours de la rentrée scolaire.

Beaucoup de produits nocifs

Cette étude fait suite à une première série de tests menés en 2016 où l’association avait révélé qu’en mâchouillant leurs stylos ou en se tâchant les doigts avec de l’encre, les enfants étaient exposés à la nocivité de beaucoup de produits (phtalates reprotoxiques et perturbateurs endocriniens, impuretés cancérogènes, hydrocarbures aromatiques polycycliques, isothiazolinones, benzyl alcool, toluène et benzène). Six ans après, l’association a de nouveau cherché ces molécules dans 36 fournitures scolaires les plus présentes dans les rayons comme les stylos-billes et rollers, cartouches d’encre, surligneurs, feutres et crayons de couleur.





Le résultat est sans appel, dans la moitié des cartouches d’encre testées, il a été trouvé des substances comme les isothiazolinones, des conservateurs utilisés dans les produits cosmétiques, détergents, lessives et peintures, que les allergologues critiquent à longueur d’années. Selon UFC-Que Choisir, des substances classées cancérogènes ont été détectées dans les encres de quatre stylos-billes sur les six testés : le Bic ‘Cristal original’ noir, le Paper Mate ‘Inkjoy’ bleu et le pack éco noir acheté chez B&M.

Enfin, un phtalate figurant dans la liste européenne des substances extrêmement préoccupantes a été retrouvé dans les crayons de couleur «Cultura». A la différence des fabricants de jouets qui ont pour obligation de respecter des exigences réglementaires très strictes, les fabricants de fournitures scolaires n’ont aucune réglementation spécifique à suivre.