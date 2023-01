«Vishing» et faux banquiers : quelle est cette arnaque de plus en plus répandue qui peut vider vos comptes bancaires ?

Le «vishing» est une des arnaques les plus rentables du moment. [DENIS CHARLET / AFP]

Par CNEWS -

La Fédération bancaire française a appelé à une grande vigilance contre le «vishing», une tentative d'hameçonnage de cybercriminels se faisant passer pour des conseillers bancaires. C'est sûrement l'arnaque la plus rentable du moment. Le «vishing», contradiction de voice et fishing, soit de l'hameçonnage par la voix, est une tentative d'escroquerie dont il faut se méfier. Dans son enquête, nos confrères du Parisien ont dévoilé la méthode d'application des escrocs. Des cybercriminels se font passer pour des conseillers bancaires qui, dans un français parfait et soutenu, font croire que des opérations frauduleuses sont en cours sur votre compte. Jouant sur l'urgence, ces derniers tentent alors d'offrir une solution rassurante, tout en mettant leur victime en confiance, afin qu'elle transmette les identifiants de son compte. Pour éviter toute vérification auprès de sa banque, les malversations sont souvent organisées le vendredi soir ou le week-end. Cette multiplication des tentatives de «vishing» peut s'expliquer par la forte hausse des fuites de données ces dernières années. Comment s'en protéger ? Alors que toutes les banques sont touchées par cette arnaque, la Fédération bancaire française a rappelé qu'un conseiller bancaire «ne demandera jamais à un client de communiquer ses informations personnelles liées à son compte, que ce soit par téléphone, SMS ou mails». Sur le même sujet Arnaque à la radio : attention à cette escroquerie de plus en plus répandue Lire En cas de doute, il est conseillé d'alerter sa banque, de faire opposition sur sa carte et de demander le rapatriement des fonds soutirés.