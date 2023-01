Billets d'avion : ces 6 astuces efficaces pour payer moins cher

Partir en vacances est souvent synonyme de grosses dépenses, surtout quand on prend l'avion. Il existe toutefois certaines astuces pour faire des économies non-négligeables en achetant ses billets en ligne, ce qui permet in fine de profiter encore plus de son séjour une fois sur place. En voici six.

Les voyages en avion constituent souvent une source de stress, notamment par rapport au prix. Une variable primordiale qui influe sur ce que l'on est prêt à débourser pour le logement ou les activités. Mais il existe quelques astuces à même de faire baisser drastiquement le coût du vol.

s'y prendre à l'AVANCE

Un des meilleurs conseils pour réserver son vol est de s'y prendre à l'avance. Car plus on se rapproche de la date du départ, plus le prix des billets augmente. En général, les billets longs courrier sont mis en vente neuf mois à l'avance. Mais c'est six mois avant le départ que les prix sont les plus intéressant. Si vous avez prévu de partir en vacances au mois de juillet, pensez ainsi à réserver vos billets au mois de février. Et si vous préférez partir en vacances en hiver, réservez-les au mois de juin pour maximiser vos chances d'avoir les meilleurs prix.

Il est certes aussi possible d'attendre le dernier moment, mais cela est plus risqué. Quand les compagnies voient qu'il reste des places sur l'un de leurs vols, elles préfèrent vendre les places au rabais plutôt que de laisser des places vides. Cela peut être la solution idéale, mais seulement si vous avez de la chance. Il est fort probable que l'occasion ne se présente pas pour la destination que vous envisagez, ou même que trop peu de places soient disponibles si vous décidez de partir à plusieurs. Pour être sûr de ne pas manquer les meilleures opportunités, un bon réflexe peut être d'activer des alertes sur vos moteurs de recherche.

être flexible

Quand on veut payer moins cher, on ne peut pas avoir trop d'exigences. Vacances scolaires, week-ends, horaires confortables sont autant de paramètres qui font gonfler les prix. Autrement dit, dans la mesure où ces vols sont les plus prisés, ils sont donc plus chers. Si vous pouvez partir un jour plus tôt pour éviter les week-ends, ou passer outre les vacances scolaires en partant hors saison, n'hésitez plus. Il y a parfois une différence de plusieurs dizaines d'euros sur les billets à seulement quelques heures d'intervalle.

UTILISER DES COMPARATEURS DE VOLS

Lorsque vous avez trouvé votre destination, n'oubliez pas les comparateurs de vols. Il en existe plusieurs qui vous feront gagner de longues heures, en comparant pour vous les vols à disposition. Attention, certains ont des accords avec les compagnies pour vous proposer des vols avantageux, mais pas toujours les moins chers. Pour vous en prémunir, utilisez au moins deux comparateurs de vol différents pour être sûr d'avoir le trajet le moins cher.

PENSEr AUX CORRESPONDANCES ET DÉPARTS D'AUTRES VILLES

Même si ce n'est pas le plus confortable, faire quelques kilomètres en plus peut vous permettre d'économiser des sommes non-négligeables. Les vols en partance de l'aéroport le plus proche de chez vous ne sont pas forcément les moins chers.

Pensez également aux correspondances. Il n'est pas rare que les trajets directs soient plus chers que ceux avec escale. À vous de jauger entre le nombre d'escales et le prix.

VOYAGER léger

Vous l'avez sans doute remarqué, mais de plus en plus de compagnies vous proposent un bagage en soute comme une option payante, pouvant aller jusqu'à 100 euros sinon plus. Cela alors que les bagages cabine sont le plus souvent gratuits (tant qu'ils ne dépassent pas une certaine taille). Si vous savez voyager léger, un sac à dos peut être la meilleure solution, surtout pour un séjour de courte durée.

UTILISEr UN VPN

Il y a des pays depuis lesquels réserver son billet vers une même destination est moins cher comparé à la France. En profiter depuis l'Hexagone n'est pourtant souvent pas possible, car les sites internet en question identifient le pays dans lequel vous vous trouvez, via l'adresse IP, une sorte de carte d'identité de votre ordinateur, tablette ou téléphone. Grâce à un routeur VPN, vous pouvez cacher et changer votre adresse IP et donc faire croire que vous êtes dans un autre pays... et donc payer moins cher.