Paris : le magasin IKEA de La Madeleine va déménager

L'enseigne suédoise IKEA prévoit de déplacer son magasin parisien de la place de La Madeleine courant 2024. Il sera transféré dans le 13e arrondissement de la capitale.

Ouvert en 2019, le magasin IKEA situé place de La Madeleine, à Paris (8e), déménage déjà. Le géant suédois de l'ameublement a annoncé son transfert place d'Italie (13e), dans le centre commercial Italie Deux.

La date précise du déménagement n'a pas été communiquée mais il aura lieu en 2024.

Cette décision est liée au rachat du centre commercial Italie Deux par Ingka Centres, organe foncier de la maison mère de la plupart des magasins IKEA : le groupe Ingka. Pour l'heure, on ne sait pas quand la boutique de La Madeleine fermera ses portes.

Une «excellente accessibilité»

D'après les informations de France Bleu, ce déménagement n'aura en tout cas pas d'incidence sur les emplois. Les quelque 200 personnes employées à La Madeleine seront simplement transférées sur le nouveau site.

Lors d'un point presse, la directrice de la stratégie du développement de l'activité IKEA France, Emma Recco, a vanté les qualités du centre commercial Italie Deux, situé dans un quartier «avec beaucoup de potentiel et une excellente accessibilité, que ce soit en voiture et en transports». Il dispose selon elle d'infrastructures logistiques, tels que des quais de livraison, favorisant des «opérations beaucoup plus fluides».

Au sein de la capitale, IKEA compte un seul autre magasin, dans le 1er arrondissement, rue de Rivoli. Son «atelier de conception» de 750 m2 est quant à lui situé avenue Daumesnil (12e) et doit ouvrir de manière permanente à compter du 12 avril.