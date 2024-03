Danse avec les stars : l'altercation entre Inès Reg et Natasha St-Pier inspire Ikea

Depuis plusieurs jours, l'altercation entre Inès Reg et Natasha St-Pier au sein de l'émission «Danse avec les stars», diffusée sur TF1, fait beaucoup parler. Un feuilleton dont s'est inspirée la marque suédoise de mobilier Ikea.

Un coup de communication bien senti. Ces derniers jours, le programme de TF1 «Danse avec les stars» a connu quelques secousses médiatiques après la dispute opposant Inès Reg et Natasha St-Pier. Si l'affaire a pris une tournure jurifdique, avec le dépôt d’une main courante, elle n'a pas empêché certaines marques, comme Ikea, de surfer sur le brouhaha provoqué par l'altercation entre les deux participantes.

Ikea s’est alors emparé du sujet. Sur X (anciennement Twitter), la célèbre marque suédoise de décoration et de mobilier a ironisé sur la situation en dévoilant une publicité, mercredi 27 mars.

Y compris pour les salles de répétitions pic.twitter.com/n5yjpmKjit — IKEA France (@IKEA_France) March 27, 2024

«Y compris pour les salles de répétitions»

L’objet diffusé est un panneau acoustique Näverhägg. Cette plaque d’isolation phonique, ou sonore permet de recouvrir un mur ou un plafond et étouffe ainsi le bruit en provenance de la pièce. «Pour étouffer tous types de nuisances sonores», est-il écrit. Et en légende de cette image, Ikea précise, non sans ironie, «y compris pour les salles de répétitions».

Pour rappel, la raison de la dispute entre l'humoriste Inès Reg et la chanteuse Natasha St-Pier provenait d'un problème de niveau sonore de la musique, en pleine répétition des chorégraphies.

Le 26 mars dernier, RTL avait déjà fait référence à la dispute en s'amusant de la polémique. La radio avait décidé de publier une photo des deux femmes, côte à côte et souriantes, associée à son slogan «Vivre Ensemble».