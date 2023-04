Voici les 10 mots qui rapportent le plus de points au Scrabble

Qui ne s'est pas arraché les cheveux en tentant de trouver le mot qui lui rapporterait le plus de points au Scrabble ? Alors que la journée mondiale du Scrabble a lieu ce jeudi 13 avril, voici les 10 mots qui rapportent le plus de points.

Pour être sûr de marquer le coup, et des points, voici la liste des mots de 7 lettres (le nombre distribué en début de partie) qui rapportent le plus dans le célèbre jeu de société.

Whiskys (ou Whiskey) : 144 points

Votre goût pour l'alcool peut vous rapporter gros. «Whiskys» et «Whiskey» sont en effet les mots qui rapportent le plus au Scrabble, avec pas moins de 144 points. Pour arriver à un tel total, il suffit de placer un de ces mots dès le premier coup. Seuls, ils permettent déjà d'engranger 37 points, notamment grâce à trois lettres à 10 points : le W, le K et le Y. Mais s'ils sont bien positionnés, le W se retrouve sur une case «compte double» et la case centrale «mot compte double» est également prise. Si l'on ajoute à cela la prime de 50 points pour avoir posé les 7 lettres en un seul coup on se retrouve avec un départ tonitruant.

A noter que «Whisky», avec 36 points, est un des mots les plus forts. Mais puisqu'il ne contient que 6 lettres, il ne permet pas d'obtenir le bonus de 50 points.

Enfin, pour votre culture personnelle, sachez que «Whiskey» n'est pas une autre façon d'écrire «Whisky». Ce mot désigne en réalité les boissons produites aux Etats-Unis et en Irlande, qui n'ont pas les même caractéristiques (triple distillation) que les whiskys des autres pays.

Oxydiez : 140 points

Si vous ne disposez pas du W ou du K, pas de panique, d'autres lettres permettent d'atteindre un très bon score en un coup. Ainsi, s'il vous est possible de conjuguer le verbe «oxyder» à la deuxième personne du pluriel à l'imparfait, soit «Oxydiez», vous pouvez marquer 140 points.

Le mot à lui seul vaut 35 points. Placé comme expliqué ci-dessus, «Oxydiez» permet alors d'engranger le deuxième plus gros score possible.

JOCKEYS - JUKEBOX - KWANZAS - OJIBWAY - TAXIWAY - YAKUZAS - ZAWIYAS - ZYKLONS : 138 points

Huit mots différents permettent de tutoyer les 140 points. Les termes «Jockeys», «Jukebox», «Kwanzas» (la monnaie de l'Angola), «Ojibway» (un peuple autochtone d'Amérique du Nord), «Taxiway» (voie pour les avions entre les pistes d'un aéroport et les stationnements), «Yakuzas», «Zawiyas» (un édifice religieux musulman) et «Zyklons» (un gaz) feront en effet gagner à leurs auteurs pas moins de 138 points.

Vous avez désormais la recette pour impressionner vos proches (et surtout les battre) lors de vos prochaines parties de Scrabble, alors à vous de jouer...