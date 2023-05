Impôt sur le revenu : où faut-il déclarer sa prime d'intéressement ?

Certains salariés peuvent bénéficier d'une prime d’intéressement de la part de leur entreprise. Celle-ci fait effectivement partie des primes à déclarer aux impôts. Mais la question est de savoir si les salariés ont choisi de percevoir cette prime ou de la placer sur un compte épargne entreprise.

Près de 1.900 euros d'intéressement. C'est ce que touchaient, en moyenne, en 2020, les près de 5 millions de bénéficiaires d'un accord d'intéressement, selon le Ministère du Travail.

Ceux qui bénéficient d'une prime d'intéressement à la fin de ce mois de mai sur les résultats de l’année 2022 de leur entreprise - dans la mesure où cette prime fait partie de leurs revenus 2023 - celle-ci n'a, dans tous les cas, aucune raison d'être intégrée à l'actuelle déclaration des revenus 2022. En principe, dans ce cas de figure, la prime d'intéressement figure en effet sur le bulletin de salaire de décembre 2022 et est automatiquement intégrée sur la déclaration d'impôts ligne 1AJ, relative au revenu net imposable. Une déclaration peut lui être dédiée mais n'est pas obligatoire.

Concrètement, les primes à déclarer aux impôts en ce printemps 2023 concernent uniquement les primes d'intéressement et de participation touchées courant 2022, c’est-à-dire lorsque le bénéficiaire décide de ne pas placer la somme et donc de percevoir directement l'argent «en cash». En revanche, si le bénéficiaire choisit de placer sa prime sur un plan d'épargne salariale (PEE ou PER collectif par exemple), il est exonéré d'impôt ainsi que de déclaration.

percevoir sa prime revient à la fiscaliser

En définitive, la prime d'intéressement s'ajoute au cumul annuel des salaires, avec le risque, si l'on est imposable, d'augmenter le montant de son impôt sur le revenu à régler en 2023. Cette prime est en effet fiscalisée au barème progressif appliqué aux revenus du travail, comme le reste des sommes touchées via votre emploi salarié.

Bon à savoir, il est possible de ne pas être imposé sur cette somme en optant pour le placement sur un plan d'épargne salariale, en contrepartie d'un «blocage» des fonds pendant une période donnée. Tout dépend alors des dispositifs proposés dans son entreprise. Attention, certains plans d'épargne bloquent la somme jusqu'au départ à la retraite du salarié.

Dans tous les cas, l'entreprise est censée prévenir le salarié s'il bénéficie ou non d'une prime d'intéressement et de lui faire parvenir un bulletin d'option par lequel il va indiquer s'il veut percevoir ou placer sa prime.

Si le salarié ne renvoie pas ce bulletin dans le délai imparti, l'intéressement sera automatiquement versé sur un plan d'épargne salariale défini par défaut : souvent un fonds réputé «prudent» sans quasiment risque de perte.