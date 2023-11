Voici les 7 compagnies aériennes avec le plus de frais cachés en Europe

Certaines compagnies, pour la plupart low cost, cachent des frais supplémentaires qui augmentent considérablement le prix final de votre billet. Voici les 7 compagnies aériennes européennes avec le plus de frais cachés.

Choix du siège, bagages en soute, taille du bagage cabine… ces frais se rajoutent régulièrement au prix inital de votre billet d’avion, le faisant largement grimper .

Ryanair

Selon un classement réalisé par le site d’information financière britannique TradingPedia, la compagnie irlandaise Ryanair est celle qui possède le plus de frais cachés. Parmi eux, le coût des bagages, la sélection du siège ou encore l’enregistrement en ligne ou à l’aéroport. Ainsi, le coût total des frais cachés s’élèvent à 220 livres, soit environ 252 euros, chez cette compagnie.

Vueling

Arrive ensuite Vueling, une compagnie aérienne espagnole. D’après le classement, les frais cachés s’élèvent ici à 211 livres, soit 242 euros supplémentaires au prix initial d’un billet.

Wizz Air

En troisième position, la compagnie hongroise Wizz Air. Parmi les frais cachés, elle facture notamment la réservation en ligne à 9,8 livres (presque 11 euros). Ainsi, ces derniers peuvent aller jusqu’à 194 livres supplémentaires, équivalant à 222 euros environ.

EasyJet

Au milieu du tableau se trouve la célèbre compagnie low cost EasyJet, très exploitée en France. Au-delà des frais cachés communs à toutes les compagnies précédemment citées, EasyJet propose notamment une option supplémentaire de sièges avec plus de place pour les jambes. Avec 183 livres, soit 210 euros, de frais additionnels, la compagnie britannique se classe 4e.

British Airways

À partir de cette position, les frais supplémentaires ne dépassent pas les 100 euros. En effet, British Airways ne facture ni la réservation, ni l’enregistrement par exemple. Pour cette compagnie, les frais cachés s’élèvent donc à 70 livres (80 euros environ).

Norwegian

Beaucoup moins populaire en France, Norwegian fait tout de même partie des compagnies avec le plus de frais additionnels. Et pour cause, elle facture jusqu’à 27,9 livres l’option de la sélection de son siège, un des tarifs les plus élevés du classement. Norwegian n’est vraiment pas loin de British Airways avec 68 livres de frais cachés, soit 78 euros.

Jet2

Enfin, dernière compagnie de ce classement : Jet2. Si cette compagnie britannique dessert la France, elle n’a aucun vol en partance du territoire. Et comme Wizz Air, elle facture l’enregistrement (15 livres, 17 euros) et c’est donc pour cette raison qu’elle se retrouve dans le classement de TradingPedia. Au total, les frais supplémentaires peuvent s’élever jusqu’à 66 livres (75 euros environ) chez Jet2.