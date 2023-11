Tourisme : voici les tendances de voyage pour 2024

Comment les voyageurs envisagent-ils leurs vacances en 2024 ? Plusieurs grandes tendances se dessinent. Parmi elles, les séries inspirent toujours les envies des vacanciers, comme de trouver des alternatives aux destinations très cotées et plus chères, à la manière de ce phénomène de «dupes», né sur TikTok, révèle une étude.

Nouvelles destinations, nouvelles envies... l'année prochaine, les voyageurs pourraient bien marcher dans les pas de leurs nouveaux héros préférés à l'instar de Mercredi Addams, et plébisciter des alternatives aux destinations habituellement prisées. Le tourisme «musical» et «détox» pourrait, lui aussi, avoir les faveurs des voyageurs, selon l’étude consacrée aux tendances de voyages pour 2024, menée par Expedia, Abritel et Hotels.com et dévoilée ce mercredi. Des voyageurs qui manifestent également un intérêt grandissant pour les outils d'intelligence artificielle dans la planification de leur séjour.

Les séries et le cinéma inspirent toujours

Le 7e art et les séries inspirent les voyageurs dans le choix de leurs destinations. Un phénomène qui ne faiblit. Ainsi, 51% des Français âgés de 18-44 ans affirment avoir fait des recherches ou réservé un voyage vers une destination après l’avoir vue à l'écran, souligne cette étude. Ils sont même plus 35% à admettre que les séries et les films ont encore plus d’influence sur leurs projets de voyage qu’auparavant.

Après l'Irlande du nord ou la vieille ville de Dubrovnik, qui ont vu ces dernières années des centaines de milliers de fans de «Game of thrones» déferler sur les lieux de tournage de la saga, de nouvelles destinations semblent bénéficier de ce phénomène. Parmi elle, la Roumanie pourrait bien tirer son épingle. Avec le succès de la série «Mercredi» de Tim Burton, campée par Jeanna Ortega et tournée notamment dans les environs de Bucarest mais aussi au château de Cantacuzino, à Busteni, les recherches pour la Roumanie ont augmenté de plus de 150 % depuis la sortie de la première saison, constate cette étude. Même son de cloche pour Chicago, lieu de tournage de «The Bear» qui bénéficie d'une augmentation de recherche de plus de 45 %, ou encore Paris dont les recherches ont bondi de plus de 200%, après la sortie de la saison 3 d'«Emily in Paris». Du petit écran aux grands espaces, il n'y a finalement qu'un pas.

Les alternatives aux destinations cotées plébiscitées

Les destinations incontournables ont-elles du souci à se faire ? Rien n'est moins sûr, en revanche, elles vont devoir composer avec une nouvelle concurrence. Et pour cause, selon cette étude la fameuse tendance des «dupes», mot dérivé du terme duplicata qui fait fureur sur TikTok et qui consiste à mettre en concurrence des produits bon marché avec des produits haut de gamme auxquels ils ressemblent, s'empare dorénavant du voyage. Ainsi, ces alternatives aux destinations de référence ont le vent en poupe.

A titre d'exemple, Taipei destination de substitution pour Séoul a vu ses recherches grimper de plus de 2.700%, souligne l'étude. Dans une moindre mesure, les recherches pour Pattaya, substitut de Bangkok, ont augmenté de plus de 249 %. Idem pour les îles de Paros et Curaçao, alternatives à Santorin et à Saint-Martin dont les recherches sont en croissance de respectivement 193 % et 185 %. Perth (+109%), Liverpool (+97%) et Palerme (+89%), destinations de substitution pour Sydney, Londres et Lisbonne attirent également.

Plus d'un tiers des voyageurs ont d'ailleurs déjà réservé des destinations dites «dupes», les considérant comme moins saturées de touristes pour 48% et plus «inhabituelles» pour 40%.

Les séjours musicaux, détox et en bande en vogue

2024 se place sous le signe de la musique et de la détox. En effet, si les voyageurs aiment marcher dans les pas de leurs séries préférées, ils semblent également prêts à se déplacer pour voir leurs chanteurs favoris. Alors que cette année, les énormes tournées de Taylor Swift et Beyoncé ont dopé les ventes de billets et ont eu un impact touristique, le tourisme musical a de beaux jours devant lui prédit Expedia puisque près de 60% des Français sondés déclarent être susceptibles de se rendre à un concert en dehors de leur ville. Assister à un concert serait même une parfaite excuse pour découvrir une nouvelle destination pour plus de 40 % des sondés.

Des voyageurs qui semblent par ailleurs vouloir prendre soin d'eux et de leur santé en voyage. Plus de 27 % des voyageurs français indiquent qu’ils seraient susceptibles de réserver un voyage détox en 2024, et 42% déclarent qu’ils seraient intéressés par un séjour dans des hôtels mettant à leur disposition des boissons sans alcool. Une tendance qui s'inscrit dans un mode de vie plus sain, dopé ces dernières années par les phénomènes de Dry January et Sober October.

Ce qui ne les empêche pas d'avoir envie de s'évader en famille ou entre amis pour célébrer les moments forts. Ils sont d'ailleurs près de 30% à estimer que partir en vacances ou en week-end à plusieurs est la meilleure façon de célébrer un événement : en tête les anniversaires importants et les anniversaires de mariage.

L’IA : un outil de planification qui intéresse

Les voyageurs prêts à se laisser séduire par l'intelligence artificielle. Si l'IA fait largement débat voire polémique dans les milieux culturels, elle pourrait à l'avenir attirer les vacanciers. Peu utilisée pour l'heure par les touristes, 40% des Français âgés de 18-34 ans ont fait part de leur intérêt quant à l’utilisation de l’IA pour planifier leur prochain voyage. Cette technologie serait d'ailleurs utilisée pour de multiples raisons : gagner du temps pour 31% des voyageurs, trouver le séjour idéal (28%), planifier des activités (25 %) et pour comparer les options de vol (23 %).