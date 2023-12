Rappel massif de fromages contaminés : voici les références concernées

Plusieurs lots de fromages, notamment de morbier, de raclette et tomme du Jura, ont fait l’objet d’un rappel massif des autorités sanitaires, ce mercredi 13 décembre, en raison de la possible présence d’une bactérie.

Mauvaise nouvelle pour les consommateurs assidus des produits de la marque «Monts et Terroirs». Il se pourrait que les fromages commercialisés par cette marque soient contaminés par la bactérie E.Coli. Ce microbe peut provoquer des diarrhées et des douleurs abdominales, pouvant aller jusqu’à des vomissements, accompagnés parfois de fièvre.

Ce seraient donc des lots de morbier, de raclette et de tomme du Jura, fabriqués par «Route des terroirs» et vendus par «Monts et terroirs», qui seraient concernés. L’objectif est donc de retirer ces produits du marché et d'inviter les consommateurs qui en ont acheté à s’en débarrasser.

Morbier

Les lots de morbier concernés sont les 6494441, 6495800, 6489561 et 6492804 (Code : 3048979471243). Ils ont été commercialisés entre le 23 octobre et le 7 décembre dernier.

Ces lots ont été vendus partout en France, ce qui implique une vigilance à l'échelle nationale.

Tomme du Jura

Du côté des tommes du Jura, ce sont l’ensemble des lots qui sont à bannir, ils correspondent au code 93048971007932. Pour leur part, ils ont été vendus en magasins du 1er octobre au 12 décembre.

Tout comme pour les lots de morbier, ils ont été commercialisés partout en France.

Raclette

Pour les raclettes, ce sont également tous les lots, vendus dans la France entière entre le 1er octobre et le 12 décembre, qui sont pointés du doigt.

Ils correspondent au code 93181784972216.

Le site RappelConso a répertorié l’ensemble des lots dont il faut se débarrasser, tous commercialisés à l’automne 2023. Du côté de «Monts et Terroirs», Éric Chevalier, responsable des relations interprofessionnelles, a souligné le blocage de la totalité des fabrications et affinages «par précaution».