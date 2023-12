Livret d’épargne populaire : pourquoi devrait-il baisser en 2024 ?

Fixé à 6% depuis le 1er août dernier, le taux du livret d’épargne populaire (LEP) devrait chuter l’an prochain puisque son évolution est indexée sur l’inflation et que cette dernière est en forte baisse ces derniers mois.

Un placement d'épargne qui deviendra moins lucratif dès l’an prochain. Après avoir séduit plus de 10 millions de Français en raison de son taux fixé à 6 % depuis le 1er août 2023, le livret d’épargne populaire (LEP) va subir une baisse de son rendement dès l’an prochain.

En effet, l’évolution du taux de LEP est indexée sur l'inflation (hors tabac). Or, cette dernière a chuté de manière continue ces derniers mois. Ce taux est passé de 4,8 % en août et septembre, à 3,9% en octobre et à 3,3% en novembre, selon les chiffres publiés par l’Insee le 15 décembre dernier.

D’après les prévisions anticipées de l’Insee, le taux d’inflation en France devrait être de 3,6 % en décembre. En partant de ce constat, la Banque de France devrait fixer en janvier prochain un taux de rendement du LEP compris entre 4 et 5 % pour le 1er février 2024, selon Capital.

L’autre possibilité permettant de maintenir un fort taux de rendement du LEP pour 2024 est que le gouverneur de la Banque de France décide de lui donner un coup de pouce. Lors du semestre précédent, il avait notamment maintenu le niveau du livret d’épargne populaire à 6 % malgré une inflation estimée à 5,57 %.

Pour rappel, voici les conditions pour ouvrir un LEP : ne pas avoir un revenu fiscal de référence supérieur à 21.393 euros par célibataire, verser au moins 30 euros de versement initial sur le compte et ne pas dépasser le plafond fixé à 10.000 euros.