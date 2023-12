Noël 2023 : à 21 euros, voici le meilleur champagne pour les fêtes, selon UFC-Que Choisir

L’association de consommateurs UFC-Que choisir a dévoilé son classement des meilleurs champagnes pour réveillonner. Le jury de professionnels qui les a testés a établi que la meilleure bouteille coûtait à peine plus de 20 euros. Une bonne nouvelle après des mois d'inflation galopante.

21 euros seulement. C’est, selon l’UFC-Que choisir, la somme qu’il faudra débourser pour se procurer une bouteille Petitjean-Pienne Cœur de chardonnay brut nature, le meilleur champagne en termes de rapport qualité-prix, afin de réveillonner. Pour parvenir à cette conclusion, l’association de consommateurs, aidée de professionnels travaillant dans le milieu des spiritueux, a comparé à l’aveugle 36 bouteilles de champagne achetées dans la grande distribution ou auprès de producteurs, affichées à des tarifs compris entre 16 et 43,90 euros.

Dans le détail, la moitié des bouteilles analysées par l’UFC-Que choisir coûtent moins de 25 euros. Pour que l’étude comparative puisse englober le plus large panel possible de champagnes, l’association a ainsi fait tester à son jury composé de cavistes, œnologues et sommeliers des variétés différentes : des blancs de blancs, des 100 % meuniers originaux, des blancs de noirs, mais également des assemblages classiques, tous réalisés par des domaines familiaux dont les marges sont moins importantes que les grandes maisons de champagne. Ainsi, parmi les 5 cuvées les mieux notées, 3 coûtent moins de 25 euros.

«Une robe couleur or jaune pâle à reflets jaune vif»

Car il n’est pas nécessaire de débourser des dizaines voire des centaines d’euros pour ravir ses papilles, ce test en est d’ailleurs la preuve. Affiché à seulement 21 euros, le meilleur champagne de fêtes dispose d’«une robe couleur or jaune pâle à reflets jaune vif, d’un aspect satiné», décrit le jury de l’association de consommateurs. Il précise que son «nez charnu» permettra à celles et ceux qui le goûteront de retrouver des notes «de coing, de pomme confite, de fruits rouges et blancs». Un champagne qui serait «parfait» pour l’apéritif.

Même si l'inflation alimentaire, établie par l'Insee à +7,7 % sur douze mois pour le mois de novembre 2023 continue de baisser, elle reste forte dans l'Hexagone. Et incite les Français à se détourner de certains produits. En effet, selon l’institut de sondage Nielsen IQ, les Français se sont désintéressés du champagne, avec des ventes en chute de plus de 30 % en deux ans.

Plutôt que ce produit considéré comme luxueux, ils se tournent désormais vers le crémant : les ventes de ce vin mousseux ont augmenté de 3,9 % depuis novembre 2021. Cette année, ils pourront également se tourner vers un champagne de qualité à prix très abordable.