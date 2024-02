Tesla : comment l’entreprise arrive à gagner des milliards même sans vendre de voitures

Grâce à son respect des réglementations concernant les émissions de CO2, qui lui permet de vendre plus de voitures électriques, Tesla est en mesure de céder des crédits de réglementation automobile à de plus petits constructeurs moins efficients. Un moyen intéressant pour faire rentrer d’importantes sommes d’argent sans vendre de voitures.

Des chiffres vertigineux. Le géant des voitures électriques, Tesla, a engrangé plus de 1,6 milliard d’euros (soit près de 1,8 milliard de dollars) sur l’année 2023, selon un dossier dévoilé de la Securities and Exchange Commission, l'organisme fédéral américain de réglementation et de contrôle des marchés financiers.

Une somme exceptionnelle que l’entreprise d’Elon Musk doit à la vente de crédits de réglementation automobile, à côté de la vente de ses véhicules.

Les crédits de réglementation automobile concernent tout simplement la vente de crédits à zéro émission à des constructeurs automobiles qui n’ont pas produit suffisamment de véhicules électriques et qui respectent les règles d’émissions imposées par les régulateurs aux États-Unis, en Europe et en Chine.

Selon le groupe financier américain Bloomberg, la société comptabiliserait près de 8,5 milliards d’euros (soit 9 milliards de dollars) depuis l’année 2009, grâce à cette vente de crédits réglementaires.

Le business de Tesla menacé ?

Reste que la société dit s’attendre à ce que les revenus issus des crédits s’écroulent en vue de l’accélération de la production de véhicules électriques par ces autres constructeurs. «Nous ne gérons pas l’entreprise en partant du principe que les crédits réglementaires contribueront de manière significative à l’avenir», avait prévenu Zachary Kirkhorn, alors directeur financier de l’entreprise, avant d’ajouter que «cela va continuer pendant un certain temps, mais à terme, ce flux de crédits réglementaires va diminuer».

Un scénario qui ne s’est, toutefois, pas totalement concrétisé selon business insider. En effet, les revenus du géant américain avaient légèrement augmenté en 2023, par rapport à l’année 2022, qui avait rapporté 1,5 milliard d’euros (soit 1,7 milliard de dollars).

Mais malgré tout, il semblerait que Tesla perde un peu de terrain face à ses concurrents, même si la firme domine toujours à l’heure actuelle le marché américain de la vente de voitures électriques. Ford rapporte pour sa part 11 milliards d’euros (soit 12 milliards de dollars) et l’entreprise General Motors a réintroduit les véhicules hybrides dans sa gamme.

Cependant, la plus grande menace pour l’entreprise vient de Chine. En effet, depuis ce début d’année, le fabricant BYD a dépassé Tesla en tant que premier vendeur mondial dans ce domaine.