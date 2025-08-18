Rentrée scolaire : le prix des fournitures recule pour les collégiens, selon Familles de France

En raison d’un «contexte économique plus stable» et d’une «évolution des comportements d’achat» des Français, le prix des fournitures scolaires va connaître une baisse pour les élèves de collège à la rentrée prochaine, selon le baromètre annuel de l’association Familles de France publié ce lundi.

Une bonne nouvelle à quelques semaines de la rentrée scolaire. Le prix des fournitures scolaires s'inscrit en baisse cette année pour les élèves qui font leur entrée au collège, a rapporté, ce lundi, l'association Familles de France sur la base de son baromètre annuel.

«En 2025, le panier moyen s’élève à 211,10 euros, contre 223,46 euros en 2024. Cela représente une baisse de 12,36 euros, soit -5,53 % par rapport à l'année dernière», a synthétisé l’association. Ce baromètre, réalisé depuis une quarantaine d'années, est effectué en évaluant le coût moyen d'un panier de fournitures scolaires demandées à un élève entrant en classe de sixième.

«Pour la première fois depuis plusieurs années, l’ensemble des circuits de distribution physique enregistrent une baisse des prix», a analysé l'association. Elle a constaté un recul dans les hypermarchés (-8,09%) et les supermarchés (-2,98%) comme dans les magasins spécialisés (-4,75%) et en ligne (-3,82%).

La plus forte baisse pour les articles de sport

L’an dernier, la baisse la plus marquée concernait les articles de papeterie. Cette année, la chute des prix la plus marquante vise les articles de sport avec un recul de 8,59%, bien que toutes les catégories s'inscrivent en baisse.

«Cette amélioration s’explique par un contexte économique plus stable: inflation contenue autour de 1%, baisse des coûts de l'énergie et du transport, détente sur les matières premières (papier, plastiques)», a détaillé Familles de France.

Mais ce déclin du montant payé «traduit également une évolution des comportements d'achat : anticipation, comparaison, recherche de promotions et réduction du gaspillage», a affirmé l’association.

Ce baromètre est publié à la veille du versement par les CAF de l'allocation de rentrée scolaire. Celle-ci, qui profite à quelque trois millions de foyers, est destinée aux familles les plus modestes dont les enfants vont de 6 à 18 ans. Elle représente environ 450 euros avec quelques variations en fonction de l'âge. Cette allocation «reste une aide indispensable pour accompagner la scolarité de 5 millions d’enfants», a conclu Familles de France.