Allocation de rentrée scolaire : quel montant sera versé aux familles ?

L’allocation de rentrée scolaire (ARS) est versée durant la deuxième moitié d’août. Son montant varie selon l’âge des enfants scolarisés. En 2025, l’aide a été revalorisée de quelques euros.

La rentrée 2025-2026 approche à grands pas, et l’heure des achats de fournitures scolaires a déjà sonné pour de nombreuses familles. Pour les aider à financer les dépenses liées à la rentrée, l’allocation de rentrée scolaire (ARS) est versée, sous conditions de ressources, aux foyers ayant des enfants scolarisés âgés de 6 à 18 ans.

Revalorisée en avril en fonction de l’inflation, l’ARS a augmenté de quelques euros. Son montant dépend de l’âge des enfants : les familles percevront 423,48 euros pour un enfant de 6 à 10 ans (contre 416,40 euros en 2024), 446,85 euros pour un enfant de 11 à 14 ans (contre 439,38 euros en 2024), et 462,33 euros pour un adolescent de 15 à 18 ans (contre 454,60 euros en 2024).

Ces montants s’appliquent à l’ensemble du territoire, sauf à Mayotte où l’aide est légèrement supérieure, soit 425,60 euros pour un enfant inscrit en école primaire, 449,09 euros pour un collégien et 464,65 euros pour un lycéen.

Un plafond basé sur les ressources de l’année 2023

Tous les parents ne perçoivent pas l’ARS, car son attribution dépend des revenus du foyer. Pour l’année 2025, le plafond de ressources est fixé à 28 444 euros pour un enfant. Ce seuil est relevé à 35 008 euros pour deux enfants, à 41 572 euros pour trois enfants et à 48 136 euros pour quatre enfants. «Si les ressources du foyer dépassent de très peu ces plafonds, vous pouvez peut-être prétendre à une allocation de rentrée scolaire différentielle, également calculée par rapport à vos revenus», précise le site Service-public.

L’allocation de rentrée scolaire, versée automatiquement pour les enfants de 6 à 15 ans, le sera à partir du mardi 19 août 2025 en métropole, en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique. Elle a déjà été envoyée depuis le mardi 5 août 2025 à La Réunion et à Mayotte. L’aide est versée directement par les Caisses d’allocations familiales (CAF) ou par la Mutualité sociale agricole (MSA).