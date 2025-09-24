«Quelqu'un pourrait tomber malade» : l’association UFC-Que Choisir demande le retrait temporaire des bouteilles Perrier dans les commerces

L'association de consommateurs UFC-Que Choisir demandera mercredi en fin de matinée, au tribunal judiciaire de Nanterre, le retrait temporaire des bouteilles Perrier, marque de Nestlé Waters, au motif d’une commercialisation comme eau «minérale naturelle» jugée trompeuse.

L’une des principales marques françaises d’eau minérale dans le collimateur de l’UFC Que-Choisir. L'association de consommateurs UFC-Que Choisir demandera mercredi matin, au tribunal judiciaire de Nanterre, le retrait temporaire des bouteilles Perrier, marque de Nestlé Waters, au motif d’une commercialisation comme eau «minérale naturelle» jugée trompeuse.

L'UFC va faire valoir que «le consommateur achète une eau vendue comme minérale naturelle alors qu’elle n’est pas naturelle, puisqu’elle a été traitée», selon l'avocat de l'association, Me Alexis Macchetto.

L'UFC avait saisi le tribunal judiciaire de Nanterre en référé au printemps via un référé d'heure à heure, procédure accélérée qui permet d'assigner quelqu'un à comparaître dans un délai très bref, mais l'audience prévue en juillet avait finalement été reportée.

L'objectif avancé par l'association à l'époque était d'obtenir des mesures provisoires «de retraits du marché et de rappel de produits», «d'interdiction de commercialisation» et «la cessation des tromperies concernant ces eaux Perrier présentées comme “minérales naturelles“».

De son côté, Nestlé Waters a affirmé rester «tout à fait déterminé» à «contester» l'action en justice de l'UFC, rappelant toujours «opérer sous le contrôle des autorités».

«Quelqu’un pourrait tomber malade»

Début 2024, des articles de presse ont révélé l'utilisation ces dernières années de traitements interdits (ultraviolets, charbon actif) sur des sites d'embouteillage de Nestlé Waters. D’après la filiale du groupe suisse qui rassemble notamment les marques Vittel, Perrier et Contrex, ces opérations auraient été réalisées dans le but d’«assurer la sécurité sanitaire» des eaux.

Or, une eau minérale naturelle ne peut faire l'objet d'une désinfection ou d’un traitement de nature à modifier ses caractéristiques.

L'UFC-Que Choisir a également mis en garde par la voix de son avocat, Me Alexis Macchetto, contre «un risque réel pour le consommateur : sans mesure prise, un jour quelqu'un pourrait tomber malade».

«Nos eaux et nos produits ont toujours pu être consommé en sécurité», a réagit Nestlé Waters, jugeant «ponctuelles» les contaminations détectées sur le réseau de l’entreprise.

Le changement de filtre comme point de défense

Selon Me Alexis Macchetto, le risque de contaminations serait actuellement plus fort en raison de la récente décision prise par Nestlé de «remplacer ses filtres 0,2 micromètres par des filtres 0,45 micromètres», une technologie «forcément moins efficaces» selon la défense de l’association.

D’après Radio France, qui a eu accès aux arguments de la défense de l'entreprise, Nestlé Waters compterait sur ce changement de filtre pour se défendre, faisant valoir que «l'action de l'UFC-Que Choisir n'a aujourd'hui plus rien à voir avec son assignation», qui portait sur une technologie (les filtres à 0,2 micromètres) qui n'est plus d'actualité».