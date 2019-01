Mort de Michel Legrand : les chansons qui ont fait de lui un grand compositeur

Le compositeur de musique Michel Legrand est décédé dans la nuit de vendredi à samedi à Paris, à l'âge de 86 ans. Il est le créateur des thèmes des films «Les Parapluie de Cherbourg» et «Les Demoiselles de Rochefort».

Avec derrière lui plus de 50 ans de carrière, Michel Legrand a acquis une renommée mondiale, en décrochant notamment trois Oscars pour ses musiques de films. Il a également travaillé avec les plus grands, de Ray Charles à Orson Welles, en passant par Jean Cocteau, Franck Sinatra, Charles Trenet et Edith Piaf.

Redécouvrez, en quelques titres, ces plus grands succès.

Les Parapluies de Cherbourg, de Jacques Demy (1964)

C'est en 1962, que le réalisateur Jacques Demy demande au compositeur de travailler sur le thème de son nouveau film. A sa sortie en 1964, «Les Parapluies de Cherbourg» sont recompensés par une Palme d'or au Festival de Cannes et connaît un immense succès à l'international.

Les Demoiselles de Rochefort, de Jacques Demy (1967)

C'est avec ce film de Jacques Demy que Michel Legrand décroche un Oscar de la Meilleure musique de film. Véritable pari pour le réalisateur Jacques Demy et Michel Legrand, ce film se veut proche du genre de la comédie musicale mélangeant danse et chansons, entrecoupées de dialogue.

The windmills of your mind, pour le film de L'Affaire Thomas Crown (1969)

Interprétée en anglais par Noel Harrison, la chanson a ensuite été traduite en français «Les Moulins de mon coeur» par Eddy Marnay, et chantée par Michel Legrand lui-même.

REcette du Cake d'amour, pour le film Peau d'âne, de Jacques Demy (1970)

Inspiré de «Peau d'âne» de Charles Perrault, ce film est la première incursion de Michel Legrand dans le genre merveilleux. Et tout comme dans «Les Demoiselles de Rochefort», les acteurs principaux Catherine Deneuve et Jacques Perrin sont doublés pour les chansons, par Anne Germain et Jacques Revaux.

Michel Legrand s'était remis à son piano afin de créer des musiques supplémentaires pour la version scénique de «Peau d'âne», actuellement à l'affiche du théâtre Marigny (Paris), depuis novembre.